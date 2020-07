El secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, dijo este domingo que en junio pasado aumentaron los delitos contra la propiedad en la provincia de Buenos Aires en comparación a los dos primeros meses del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus (orthocoronavirinae), y afirmó que la colaboración de las fuerzas federales en ese territorio apunta a que el índice "no escale y que en el corto plazo se esté ante una situación grave".



"El viernes empezó el operativo que trabaja sobre algunos distritos que las autoridades de la provincia nos marcaron, y que van a seguir marcando sobre otros la semana que viene", indicó el funcionario nacional en referencia al operativo de seguridad que comenzó en el conurbano hace dos días.



En ese sentido, comentó que hasta ese momento las fuerzas federales estaban presentes en 31 distritos bonaerenses, pero que tras la reunión entre la cartera nacional y la provincial se enviaron efectivos de Prefectura Naval y Gendarmería Nacional también a los partidos de Avellaneda, Quilmes, La Matanza, Almirante Brown, Moreno, Esteban Echeverría, Florencio Varela y Lomas de Zamora.

Los delitos durante la cuarentena en la Provincia de Buenos Aires



Consultado sobre el aumento de los delitos contra la propiedad, el secretario indicó que este índice "creció con respecto a los dos primeros meses de la cuarentena", aunque aclaró que recién en agosto recibirán las estadísticas de parte de la provincia para saber con precisión cuánto aumentó.

.



Luego, Villalba remarcó que el objetivo del acuerdo con la provincia de Buenos Aires "es que esto no escale y que en el corto plazo estemos ante una situación grave respecto a los índices delictuales".



"Nos preocupa estar a la altura para que cuando la situación vuelva a la normalidad y cuando crezcan el tránsito y la actividad económica, esto no pase a mayores, principalmente los delitos que más afectan a la sociedad, que son los homicidios dolosos y los delitos contra la propiedad", agregó.



En tanto, al ser consultado sobre el caso de Jorge Ríos, el hombre de 71 que se encuentra detenido bajo arresto domiciliario tras asesinar de dos disparos a un joven delincuente que había ingresado a su casa de la localidad de Quilmes, Villalba explicó que "importa la sensibilización que tenga la sociedad respecto a estas situaciones" y que desde el ministerio deben "atenderla", pero que la planificación de la seguridad se realiza en base a estadísticas.

.



En esa línea, consideró que "la Justicia es la que se tiene que ocupar de saber si lo que hizo el jubilado está dentro de la ley o no", y que no es su "tarea" pronunciarse "a favor o en contra de cada caso".



"No se trata de enumerar casos puntuales que generan terror en la gente, acá se trata de dar respuestas necesarias, los delitos ocurren en un territorio, y ese territorio tiene una policía, un armado de seguridad y un ministro, y como fuerzas federales lo que hacemos es colaborar con eso", concluyó.