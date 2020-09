En el último reporte oficial del Ministerio de Salud, el 51% de los positivos diarios pertenecen al AMBA. El resto se reparte en las provincias, siendo Santa Fe, Mendoza y Córdoba las jurisdicciones con más casos. La situación es muy distinta al mes anterior, cuando la concentración estaba en la Ciudad y el conurbano.

"Ya estamos viviendo la segunda ola en el interior. En Ciudad y Provincia todavía no se fue la primera", advirtió Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. "En la última reunión -agregó- lo que vimos es que la epidemia está avanzando muchísimo más rápido y en forma acelerada en las provincias". Por eso pidió "medidas más importantes". Fue el mismo infectólogo que la semana pasada solicitó "una cuarentena feroz por 15 días para Santa Fe, Mendoza, Jujuy y Tucumán".

De todas maneras, el especialistas pidió ver el "vaso medio lleno" porque "hay lugares donde no tenés atención, no por falta de respiradores sino porque no lo pueden pagar. En Chile han despedido gente, acá no hubo despidos".

El especialistas dijo que en el AMBA no hay necesidad de botón rojo.

En diálogo con "Ahora dicen" (Futurock) recordó el comunicado que SADI emitió días atrás y que "fue un palo a todos, para que sepan que hay que continuar cuidándose. También para todos los funcionarios, nacionales, provinciales e intendentes". Sued resaltó "la responsabilidad individual" y que "la gente no escucha al Estado".

En el área metropolitana de Buenos Aires la situación parece estar controlada. "Si no hemos apretado el botón rojo en AMBA el mes pasado, ¿cuál es la justificación para hacerlo hoy? Se tiene que apretar donde la saturación de camas está en el 90%", graficó el médico.

En ese sentido, dijo que "podés abrir terrazas, pero tenés que estar seguro que en la mesa hay cuatro personas y no 16, y no está pasando".

.

"Es muy importante la reactivación de la economía, pero cuando tenés la guardia llena y no podés derivar y sigue habiendo casos, lo más efectivo es cerrar por 14 días", resumió el infectólogo.

"Nos asusta mucho que haya tantos muertos", se lamentó en declaraciones radiales.

En relación a las vacunas en estudio, Sued sentenció que "no hay mucha información", pero se mostró entusiasmado porque "con que funcione un 50% vamos a estar mucho mejor".

Día de la primavera

Los especialistas que asesoran al gobierno reconocen que el 21 de septiembre es especial en Argentina. "Hoy es un día clave. Es crítico que sepan los pibes que quien tenga un poco de dolor de garganta o un poco de resfrío o no se sienta como siempre no vaya a ningún lado", rogó el presidente de SADI.

"Si ves a tu abuela o algún familiar mayor de 65, no salgas hoy. Podés pasarla muy bien con tus amigos pero podés contagiar a un familiar mayor", cerró Omar Sued.