El ex secretario general de Presidencia Oscar Parrilli sostuvo ayer que el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina se tiene que hacer "cargo de su testimonio" sobre el dinero que dijo recibir por parte de empresas para las campañas electorales del kirchnerismo. "Es absolutamente falso el relato de (Oscar) Centeno. Ni la ex presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) ni yo recibimos bolsos, ni bolsitos, ni cajas con dinero", resaltó el también ex titular de la AFI.

Sobre los dichos de Abal Medina, quien semanas atrás reconoció que el kirchnerismo recibía aportes por parte de empresas que eran destinados a las campañas, dijo: "Él que se haga cargo de lo que él dice y de lo que él conoce. Si tiene algo que denunciar que lo denuncie". En declaraciones a radio El Destape, Parrilli consideró además que "seguramente es verdad que Baratta estuvo en esos lugares" que relatan los cuadernos de Centeno, pero aclaró que no necesariamente recibió "plata de manera ilegal".