El senador nacional justicialista Miguel Ángel Pichetto embistió nuevamente contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner al considerar que es el "pasado", no descartó integrar una fórmula con Roberto Lavagna y vaticinó un cómodo triunfo del oficialismo gobernante en Río Negro en las elecciones de este domingo.

Pichetto -presidente del interbloque de senadores de Argentina Federal y precandidato a jefe de Estado por Alternativa Federal- sostuvo además que "el proceso de ajuste y rigor sobre tarifas y salarios y la pérdida del poder adquisitivo impacta fuertemente en la posibilidad de que Cambiemos vuelva a ser gobierno", aunque no desechó que el oficialismo, con Mauricio Macri a la cabeza, pueda mantener el poder.

En diálogo con Télam tras una reunión con dirigentes peronistas de la Tercera Sección Electoral bonaerense, el senador por Río Negro que culmina su mandato este año ratificó su decisión de pelear por la candidatura presidencial de ese espacio pero no dejó de lado negociaciones con sus rivales internos y la integración de una fórmula con el economista y ex ministro Roberto Lavagna. "Las candidaturas se largan para competir; he expresado mi voluntad política y reafirmado que ratifico el proyecto y hasta el nombre Alternativa Federal que ahora mencionan todos y surgió en abril del año pasado en Gualeguaychú", aseveró.

Consultado por la posibilidad de integrar un binomio con Lavagna admitió: "Mi voluntad está expresada pero soy un hombre de diálogo, un hombre político". "Roberto es una figura muy importante que se sumó a propuestas como la mía, la de (Sergio) Massa, la de (el gobernador de Salta Juan Manuel) Urtubey", acotó. Igualmente insistió con que "preferiría la necesidad del espacio de construir con un diálogo inteligente y de consenso y a la vez no dejar de analizar el mecanismo de primarias para resolver el tema del liderazgo".

Respecto de si Alternativa Federal es una opción concreta a Cristina Fernández, Pichetto dijo "absolutamente" y negó cualquier posibilidad de acuerdo con la ex mandataria y su sector, del cual el senador fue uno de los principales referentes durante los gobiernos kirchneristas. "Nacimos a la vida pública para dejar de lado el pasado y para competir democráticamente con el presente. Lo hemos dicho desde el inicio con mucha claridad: no creemos conveniente una alianza con el pasado, lo expresé categóricamente siempre", remarcó el senador nacido en Banfield.

En cuanto a la marcha de la economía, Pichetto advirtió que "no estamos satisfechos con el rumbo económico, con lo que han perdido los argentinos en esta etapa". Y, en ese marco, sobre las chances del gobierno nacional para ser ratificado en las próximas elecciones, sostuvo que "el proceso de ajuste, de rigor sobre las tarifas y los salarios y la pérdida del poder adquisitivo impacta fuertemente en la posibilidad de que Cambiemos vuelva a ser gobierno". "Pero, de todas maneras todavía falta tiempo, no hay que descartar ninguna posibilidad", se atajó el legislador y apuntó que "el escenario está abierto, no hay que creer mucho en las encuestas, que son parte de la política y dejaron de ser instrumento de consulta para ser actores principales del proceso político".

En ese sentido, advirtió que "hay mucha construcción de escenarios, de intereses que le convienen al gobierno nacional y hay que ver como evoluciona este proceso hasta la primera vuelta".

Sobre las elecciones de este domingo en Río Negro, donde no participa, el senador vaticinó "un escenario parecido al de Neuquén. Va a ganar el partido provincial (con la candidata a gobernadora Arabela Carreras); segundo lejos va a salir el kirchnerismo (Martín Soria), una fuerza política estructurada con un piso y un techo muy cercano, un modelo muy duro de construcción de espacios de izquierda, y tercero va a salir Cambiemos, también muy lejos".