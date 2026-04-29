Pichetto criticó que el Gobierno convirtió al Congreso "en un espacio de barrabravas"

El diputado nacional por Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto cuestionó a La Libertad Avanza por llevar militantes a la sesión en la que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brinda el informe de la gestión.

"Convertir a la Cámara de Diputados en un espacio de barrabravas es un escalón más abajo en la decadencia de las instituciones argentinas", criticó el legislador opositor en un mensaje publicado en su cuenta en X.

Al respecto, Pichetto hizo hincapié en que "todo el gobierno, con el Presidente a la cabeza, acompañando un acto inédito en el Congreso".

Por último, el diputado se refirió a los escándalos que involucran a Adorni y consideró que "más allá del resultado judicial, la figura del jefe de Gabinete ha perdido toda relevancia y autoridad institucional".

Manuel Adorni encabeza la sesión informativa en Diputados

En una sesión que arrancó minutos después de las 10.30, el ministro coordinador brinda el informe de gestión, en una actividad a la que asistió Milei para volver a mostrar su apoyo al cuestionado jefe de Gabinete.

En su discurso, que se extendió por más de una hora, Adorni realizó una férrea defensa del gobierno libertario y arremetió contra los opositores. "No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia", prometió.