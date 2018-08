Los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau presentaron una solicitud, ante la bicameral de Inteligencia para que Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, sean citados en el marco de una causa por espionaje contra la ex presidenta y actual senadora, Cristina Fernández de Kirchner.



Más tarde, Moreau brindó declaraciones a la prensa al respecto del presunto espionaje sobre el Instituto Patria, encabezado por Fernández de Kirchner.



"Ya a esta altura son tantas las cosas graves que ocurren que uno no sabe qué es más grave" comentó el representante de Unidad Ciudadana y agregó sobre los hechos: "El día viernes se detectó que dos autos venían ejercitando vigilancia sobre el Instituto Patria. Ayer llamó la atención de la gente que trabaja en el instituto. Los que estaban en el interior se identificaron como agentes de la Agencia Federal de Inteligencia. Dieron una vuelta en u sobre la calle y salieron del lugar. Las dos patentes coinciden en la Dirección de Rentas como autos que son del a AFI".



En tanto, manifestó: “Creo que han instalado esos autos para hacer escuchas al Instituto Patria. Hay una imagen de la ex presidenta saliendo del instituto y uno ve atrás el auto de la AFI. Nos comunicamos anoche con el presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, el senador Juan Carlos Marino y con el diputado Rodolfo Tailhade, presentamos la denuncia".

Según detalló, en el escrito piden “la inmediata presencia del titular de la AFI, Gustavo Arribas". Esta claro que "es un delito y es ilegal. Revela que en Argentina se está perdiendo el estado de derecho. Estamos ante un hecho de persecución sistemática. Yo creo que estaban haciendo espionaje. La presidenta tiene custodia de la Policía Federal, es obvio que si es la AFI es el Gobierno".

Por último dijo: "Todos sabemos la manía que tiene Mauricio Macri de espiar a los demás". “Dijeron que era una denuncia fantasiosa. Después ante la evidencia de la aparición de los autos de la AFI en la Dirección de Rentas, dijeron que estaban haciendo otro operativo", concluyó Moreau.