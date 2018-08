El coche presentó las credenciales y se retiró del lugar. (Captura video)

En medio de las denuncias por los cuadernos del chofer y de la arremetida del poder judicial en manos de Claudio Bonadio contra Cristina Kirchner, el entorno de la ex presidenta pudo corroborar como tres agentes de la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI) se encontraban en una guardia a metros de su residencia.



Tres personas vigilaban la cuadra donde se halla el Instituto Patria desde el viernes 3 de agosto. Tras llamar a la Policía, por cuestiones de seguridad, se supo que los sospechosos formaban parte de la Agencia Federal de Inteligencia dirigida por Gustavo Arribas.



Las tres personas fueron reconocidos por su actitud sospechosa dentro de un automóvil marca Wolkswagen Voyage, de patente NNV682, que llevaba varios días estacionado a metros del Instituto Patria, según se consignó. Desde la AFI se confirmó que el vehículo pertenece a la flota del organismo, según informa el sitio eldestapeweb.com.

Dos efectivos policiales se acercaron al automóvil y le requirieron la identificación del vehículo, el cual respondió con una rápida huida. Al chequear las cámaras de seguridad del instituto se ratificó que el auto había estado apostado, como mínimo, desde el día viernes 3 de agosto.

Denuncian que tres agentes del Servicio de Inteligencia vigilan a @CFKArgentina pic.twitter.com/oXi9tBKvYE — El Destape (@eldestapeweb) 7 de agosto de 2018