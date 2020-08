Martín Berhongaray, diputado radical por La Pampa, pidió este miércoles convocar al ex presidente Eduardo Duhalde a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja para que precise los alcances de sus afirmaciones sobre los riesgos de un golpe de Estado en Argentina y la suspensión de las elecciones del año próximo.



"El Congreso de la Nación no puede permanecer impasible frente a la grave afirmación de que se encuentra en peligro la subsistencia del orden constitucional", aseguró Berhongaray en los fundamentos de la iniciativa.



Duhalde afirmó el lunes que existe la posibilidad de una ruptura del orden constitucional al opinar que se atraviesa "un momento preanárquico" y ratificó ayer sus dichos, al señalar que "es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones" legislativas.

.

Las declaraciones de Duhalde sumaron fuertes rechazos de parte de referentes de todo el arco político, social y sindical. "La gravedad que entrañan semejantes dichos y el hecho de que ellos provengan de una persona que ha ocupado la máxima magistratura del país, determinan la imperiosa necesidad de convocarlo de manera urgente a fin de que exponga las razones en que fundamenta tales conclusiones", aseveró Berhongaray.



Finalmente, el diputado de la UCR por La Pampa sostuvo que "la sociedad no debe caer en la trampa de la animosidad y el rencor entre unos y otros, sentimientos que en nada contribuirán para seguir construyendo una democracia basada en la paz y el diálogo".

Martín Berhongaray, diputado radical por La Pampa, pidió citar a Eduardo Duhalde al Congreso (Télam/Archivo).

Balza también cargó duro contra Duhalde

Martín Balza, ex jefe del Ejército, seguró hoy que “nadie puede pensar en su sano juicio que en Argentina puede haber un golpe militar”, al referirse a las declaraciones hechas por el ex presidente Eduardo Duhalde.



En declaraciones a Télam, Balza indicó que siente “un profundo respeto por la persona del doctor Duhalde, pero en algunos aspectos de las declaraciones que hizo está equivocado”.

“Cuando Duhalde se refiere que Argentina ha sido campeona de las dictaduras militares, le recordaría que todos los golpes de Estado no fueron militares, sino cívico-militares”, argumentó el ex jefe del Ejército Argentino entre 1991 y 1999.

.

Balza, ex embajador argentino en Colombia y Costa Rica y veterano de la Guerra de Malvinas, recordó que “particularmente en el último golpe (1976) la dirigencia política de distintos partidos ocupó cargos, por lo cual el doctor Duhalde tendría que haber puntualizado la responsabilidad civil en esos golpes”.



El teniente general retirado consideró que “eso está definitivamente superado, y la subordinación al poder civil y el respeto de las Fuerzas Armadas a las instituciones se materializó el 3 de diciembre de 1990, cuando se sofocaron en 16 horas siete focos insurgentes”.



Se refirió así a la última rebelión militar contra un Gobierno democrático, durante la primera gestión del ex presidente Carlos Menem, protagonizada por el sector conocido como “carapintadas”.

.

Balza aseguró que “otro hito importante es cuando el 25 de abril de 1995 el Ejército ante la sociedad expresó críticamente todo lo relacionado con su actuación en el último proceso y asumió la responsabilidad institucional, cosa que ningún sector político, empresarial, sindical o mediático hizo”.



“También coincido -dijo Balza- con lo expresado por el actual ministro de Defensa, cuando dijo que las Fuerzas Armadas del siglo XXI no son golpistas”. “Creo además que las Fuerzas Armadas de la última década del siglo XX tampoco éramos golpistas y estos hombres sólidos y bien preparados de hoy son un producto de los últimos 25 o 30 años”, afirmó.



Balza también cuestionó las declaraciones de Duhalde respeto de la posibilidad de una “guerra civil” al decir que “afirmar tal cosa es desconocer el contexto actual”. “Acá no habrá ningún golpe de Estado y habrá elecciones, el sufragio es la esencia de la democracia y lo tenemos que valorar”, indicó el militar retirado.

.

Por último, Balza afirmó que ve “con cierta tristeza que ante este drama de la pandemia no estemos unidos”. “Como sociedad hay irrespeto, intolerancia, calificaciones groseras de todas las partes y cuando no odio, y tenemos que superar eso”, aseveró.



“Buscar el fracaso de un Gobierno y no su éxito constituye una peligrosa miopía política y el éxito del Gobierno podría ser un beneficio para una oposición seria, madura y necesaria, que en la alternancia democrática podría ser oficialismo en un futuro”, concluyó Balza.

El ex jefe de Ejército, Martín Balza, también habló sobre las declaraciones de Eduardo Duhalde (Télam/Archivo).