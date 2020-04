El presidente Alberto Fernández explicó este lunes que "un error involuntario llevó a que se haga un retuit" desde su cuenta oficial de Twitter "sobre una crítica que contenía adjetivaciones que es mejor evitar" e informó que "cuando lo advirtió, esta mañana," lo eliminó.



"Un error involuntario llevó a que desde esta cuenta se haga un RT sobre una crítica que respeto pero que contenía adjetivaciones que siempre creo que es mejor evitar. Cuando lo advertí en la mañana, elimine ese RT. Lamento si alguien se ha sentido lastimado con ello", planteó el Presidente desde su cuenta en la red social.



El Presidente se refirió de esa manera a un retuit desde su cuenta de un posteo de Dante López Foresi, director del portal "El Vigía", quien ayer criticó al periodista de la señal A24 Jonatan Viale.



"El gordito lechoso dice en A24 que Alberto Fernández 'se aferra a la cuarentena por las encuestas'. O no entendieron la gravedad de lo que pasa o son muy malas personas. Y no se puede ser buen periodista siendo mala gente", fue el posteo en cuestión.



El término utilizado y los múltiples retuits llevó a que este lunes el trending topic en Argentina sea "#Gorditolechoso", con más de 17.800 menciones en Twitter y que el destinatario de la referencia, Jonatan Viale, ocupe el quinto puesto en las menciones de esa red social en el país, con 14.200 tuits.

"El gordito lechoso dice en A24 que Alberto Fernández 'se aferra a la cuarentena por las encuestas'. O no entendieron la gravedad de lo que pasa o son muy malas personas":

En su editorial hace unos días, Viale había referido que "los cinco motivos que llevan a Alberto Fernández a enamorarse, a aferrarse, a la cuarentena" se centraban en "la emergencia sanitaria, las encuestas, la caída de los rebeldes (los mandatarios de Estados Unidos, Brasil y Reino Unido), el silencio de los padres de la grieta y la acumulación absoluta de poder que tiene un presidente, nunca registrada en la historia de la Argentina".



Luego de las críticas a Viale y la trascendencia que cobró el asunto, numerosos periodistas respaldaron al conductor de A24 a través de sus redes sociales.

La respuesta del periodista

"Disculpas aceptadas. La semana pasada advertimos que había que tener cuidado con el exceso del poder. Es tentador. Es peligroso para la democracia cuando una persona tiene tanto poder. El Congreso está cerrado y el Poder Judicial está en feria, por lo tanto todo el poder está en manos del Presidente. Consecuencia no deseada de la pandemia”, abrió el programa de este lunes Jonatan Viale.

En su programa Viale 910, que conduce todas las tardes en radio La Red, dedicó menos de 15 minutos a su descargo sobre los insultos y la intervención del jefe de Estado en las redes sociales.

.

Viale aseguró que confía en la palabra de Alberto Fernández y que cree que no fue él el que compartió el mensaje, sino un colaborador encargado de las redes. Al respecto, advirtió: “No me gusta el pensamiento único. Cuando el periodismo describe una situación objetiva y recibe insultos se está lisa y llanamente ante un intento de disciplinar el pensamiento crítico. Por eso yo confío, nosotros confiamos, mi equipo confía, mi producción confía, mis amigos confían y mi familia confía en que no fue el Presidente el que validó ese insulto contra mi persona”