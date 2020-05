Por Alejandra Gallo

Lo que se denomina AMBA es la mayor concentración urbana de toda la Argentina; la segunda de Sudamérica luego de San Pablo en Brasil y la tercera latinoamericana después de México DF. Allí, en 13.934 km cuadrados exactamente, conviven los números más dispares del país. Comparten su día a día los que menos tienen y los que más poseen; los que más necesitan y los que más riqueza generan en el PBI nacional. Y, justamente, esa dramática combinación es lo que provoca que el AMBA no pueda tener la misma calificación que el resto del país al evaluar las fases de cuarentena porque en esos kilómetros cuadrados de desigualdad naturalizada hoy se ubican los cerca de 6.500 casos positivos de Covid-9 sobre un total que ya supera los 9.000.



Justo esta semana se conoció un informe alarmante de Unicef Argentina que, mediante una videoconferencia, alertó que para diciembre de este año la pobreza sólo en niños, niñas y adolescentes llegará al 58, 6%, eso quiere decir unos 700.000 más pibes que hoy. En números que sangran abarca a 7,7 millones personas. No queda ahí, la pobreza extrema será rutina cotidiana para 2,1 millones de argentinos, 300.000 más que hoy.

Atrapada en su propia contradicción



Por eso, el AMBA queda atrapada en su propia contradicción. Es el área que más necesita de protección sanitaria pero también es la zona desde donde gritan los reclamos por mayor apertura económica porque el bolsillo está seco. El Registro Nacional de Barrios Populares de la Argentina indicó en su último informe (antes del coronavirus) que 4,2 millones de personas viven en estos lugares: casi el 90% no tiene acceso al agua corriente (insumo crucial para combatir el virus que ya se alzó con más de 5 millones de personas contagiadas en el mundo), el 98% no tiene acceso a la red cloacal, el 64% a la red eléctrica formal y el 99% no accede a la red formal de gas natural.

En una misma imagen, las dos realidades del AMBA.(Foto: Jonatan Moreno)



Otras provincias tienen otras distancias y urbanizaciones. Por ejemplo Mendoza y Jujuy ya están pensando en habilitar visitas familiares de hasta 10 personas, además por supuesto de que las actividades económicas se abrieron al menos algunos días por semana según terminaciones de DNI como peluquerías, bares o centros comerciales. En cambio, otras como Córdoba acaban de retroceder una fase de cuarentena porque de la mano de las actividades económicas aumentaron los contagios en una zona específica. Pero nada se compara con los asentamientos de CABA que en los últimos 10 años aumentaron un 50%. El Gobierno de Mauricio Macri realizó un sondeo entre agosto de 2016 y mayo de 2017 junto a organizaciones civiles y movimientos barriales y concluyeron que hay 4.100 villas en todo el país, y unas 1.612 en el Conurbano. Todo preanunciaría que los números aumentaron para peor en el aspecto social.

Por otro lado y al mismo tiempo, CABA y provincia de Buenos Aires generan el 50% del PBI del país, en esta zona operan las principales industrias, comercios, empresas de servicios y bancos de todo el territorio. La generación de riqueza en el AMBA también está hacinada. Cualquier merma en el nivel de actividad económica golpea al corazón de la economía nacional. Y por eso también cuando por ejemplo comerciantes, dueños de shoppings, restaurantes y bares reclaman la apertura de sus actividades es muy difícil pensar en esa posibilidad sin que se trasladen los habitantes que vienen villas o barrios populares en el AMBA y que, además, lo hagan sin usar el transporte público. Sólo un dato más para dimensionar. De acuerdo con datos del Grupo Roggio en febrero viajaron cerca de 1.350.000 personas por día en el subte mientras que ahora solo lo hacen entre 40.000 y 50.000 personas.

AMBA: algunos de los datos más reveladores.

Como dicen los chinos, donde se originó en definitiva el Covid -19, toda crisis también es una oportunidad. Tal vez, para la Argentina esta pandemia lo sea en el sentido que demuestre que el AMBA debería dejar de ser un país dentro de otro país.