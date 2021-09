Los precios de la carne sufrieron aumentos superiores al 100% en los últimos años. Para el gobierno nacional esto se debió, en gran parte, a que el sector agropecuario exportaba cada vez mayor porcentaje de su producción, achicando el mercado interno y generando fuertes remarcaciones. Definió entonces una limitación a la venta de sus cortes en el exterior meses atrás que esta semana renovó por sesenta días más. Alberto Williams, presidente de Asociación de Propietarios de Carnicerías, sostuvo esta mañana que ante las restricciones "bajó el precio de la carne pero hubo desabastecimiento".

Por su parte, los presidentes de las cuatro entidades que representan a los productores agropecuarios dejaron trascender que evalúan "un cese de comercialización" que profundizaría la acusación de Williams sobre el faltante que ya detectan los carniceros en sus heladeras.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad que preside Jorge Chemes, criticó hoy duramente la prórroga de la medida restrictiva del gobierno y aseguró: “La paciencia es un acto de inteligencia, de mesura, de autocontrol, pero también tiene límites”.

En el medio de las posturas cruzadas entre los carniceros y los productores, desde el gobierno aseguraron que "no están dadas las condiciones ni hay razón para este tipo de medidas". Así lo aseguró la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, al referirse a las advertencias de la Mesa de Enlace.

Español justificó la medida adoptada por el Gobierno de extender las limitaciones a las exportaciones de carne con los resultados que observan en su precio de venta al consumidor.

“Se contuvo el precio de la carne efectivamente en el mes de julio y se mantiene esta misma tendencia”, indicó Español.

Además, la funcionaria destacó que se está recuperando el consumo de la carne. “Ya estamos viendo una recuperación en los kilos por cápita de carne que ya están superando los 52 kilos en este último mes”, remarcó con datos de la Cámara de la industria de Carnes (Ciccra).

Williams, representante de carniceros, coincidió en que "no es el momento de hacer un paro por la carne", en diálogo con Radio El Destape, pero aclaró que "las personas quieren consumir carne, si no lo hacen es porque no lo pueden pagar", en referencia a la caída del poder adquisitivo.

Desde la CRA, por otro lado, sostienen que a los productores “nos han empujado con pésimas decisiones y mentiras a defender nuestros derechos, a sostenernos como productores y a expresar la verdad de lo que sucede, lejos de toda cuestión electoral. Porque no está en juego una elección, lo que está en juego es el futuro de la República”, indicó la entidad rural.

Español subrayó que el gobierno llama al diálogo y a encontrar un punto de "equilibrio" entre el mercado externo y el domestico de la carne. Además, reiteró que la agenda oficial es aumentar la producción a través de la elaboración del Plan Ganadero. “Los convocamos a seguir trabajando en medidas estructurales importantes que nos permitan pensar en un Plan Ganadero y una solución estructural para el sector”, sostuvo la funcionaria.