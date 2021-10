Después de dos citaciones previas, finalmente, el ex presidente Mauricio Macri se presentará este jueves 28 de octubre ante el juez de Dolores Martín Bava, quien tiene a cargo la causa por presunto espionaje a familiares de víctimas del "ARA San Juan" donde se investiga la posible participación del ex presidente. Mientras que algunos pocos referentes de Juntos por el Cambio cuestionaron que el ex mandatario no hubiera prestado declaración en las oportunidades anteriores, la mayoría de los dirigentes de la oposición salió a respaldarlo. Ahora, el PRO organiza una movilización para acompañar a su fundador el día que se presente ante la Justicia.

Macri está imputado por haber "ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias", entre diciembre de 2017 y fines de 2018, en contra de los familiares de los tripulantes del hundido submarino "ARA San Juan", según surge del expediente.

Causa Correo

La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Zannini, solicitó ayer que se extienda la quiebra del Correo Argentino SA a las empresas del grupo Macri Socma y Sideco, ante el temor de que la firma de envíos postales concursada no pueda hacer frente a las obligaciones que le imponga la Justicia. Para fundar su pedido, Zannini recordó que en el fallo de la jueza Marta Cirulli, que decretó la quiebra en julio de este año, se consignó que Correo Argentino SA posee "un desmesurado pasivo concursal y postconcursal" y que "tal crítica situación genera dudas razonables sobre su capacidad de pago".