El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, instó este martes a los legisladores a dar "un debate plural" sobre la reforma del Código Penal, al presentar el proyecto de ley ante la comisión de Justicia del Senado.



Garavano remarcó que el actual Código Penal data de 1921 y advirtió que las "más de 900 reformas" que se le han realizado desde entonces "han terminado de desnaturalizarlo".



Ante los senadores, el ministro llamó a debatir para la que calificó como "una de las leyes más trascendentes para la vida en comunidad".



"El Código necesita ser sancionado nuevamente, ya que hay delitos nuevos que fueron incorporados en leyes", sostuvo y señaló que el proyecto elevado al Senado es el número 18 que se presenta en los últimos años.

Además, aseguró que la propuesta "es de avanzada" en temas vinculados a la violencia de género, a la regulación de ciberdelitos, al nuevo régimen penal de las empresas para que sean sancionadas como empresas más allá de los miembros de su directorio.



También mencionó las modificaciones en el nuevo Código para mejorar la protección del medio ambiente y para una de las principales preocupaciones para la administración de Cambiemos que es una mayor sanción para los ilícitos relacionados con el narcotráfico y las organizaciones criminales.



Ponderó el trabajo desarrollado desde hace dos años por la comisión de Reforma del Código que dirigió el camarista Mariano Borinsky y remarcó que tuvo el "valor adicional" de que "más de 10 mil personas se inscribieron para hacer aportes y enterarse de los avances", a través de la plataforma de gobierno abierto Justicia 2020.



Garavano informó que el Gobierno "decidió enviar sin reformas" la propuesta para "respetar el trabajo de la comisión sin tocar una coma de ese trabajo", con excepción del artículo 275 que planteará una única modificación sobre el delito de falso testimonio ya que "mentir a la autoridad judicial es algo que sólo nuestro país ha ido admitiendo y que genera un daño enorme a nuestro sistema de justicia".

Aborto no punible

El presidente de la comisión redactora, el camarista Mariano Borinsky, señaló durante la audiencia que "se tomó en cuenta el debate en el Congreso" de 2018 y se siguió "el criterio aplicado por la Corte Suprema en el fallo FAL" sobre las situaciones de aborto no punible.



Además, indicó que se incorpora una cláusula en la que la mujer "podrá ser eximida de la pena de prisión" y se contempla "la libre disposición de su cuerpo" en casos de violencia obstétrica.



Fuentes de la Comisión de Justicia del Senado, afirmaron que este artículo del proyecto es criticado tanto por la campaña por la legalización del aborto como por los sectores que rechazan esa posibilidad.



Decomiso y penas alternativas



Por otro lado, Borinsky remarcó que el objetivo fue lograr que "no sea un Código Penal de laboratorio sino un Código Penal práctico".



El camarista indicó que el proyecto también autoriza el decomiso en delitos de corrupción y narcotráfico antes de que haya una condena penal y señaló que "no hay derecho de propiedad sobre el producto del delito".



A su turno, el camarista Carlos Mahiques destacó que el nuevo Código intenta "diversificar la pena restrictiva de la libertad" con "medidas asistenciales y de vigilancia entre o después de la pena privativa de la libertad". Según explicó, la "prisión domiciliaria" regirá cuando las penas "no excedan los tres años".

Por otro lado, el senador entrerriano Pedro Guastavino (PJ), que preside la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, señaló que se intentará avanzar en las próximas semanas con "audiencias con jueces, abogados y distintas instituciones" para discutir el proyecto.



No obstante, otras fuentes parlamentarias deslizaron que será complejo aprobar la iniciativa en medio del año electoral, por la eventual baja asistencia de legisladores que se encuentran abocados a la campaña.