En el marco del debate de la Ley de Presupuesto 2023, el dictamen de comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados incluyó una modificación que permitirá a los padres de los alumnos deducir del Impuesto a las Ganancias el pago de las cuotas de los colegios privados y otros gastos educativos de sus hijos.

A la hora de tratar la facultad del Ejecutivo de incrementar el mínimo no imponible, el oficialismo aceptó la incorporación de un artículo para establecer una deducción de hasta el 40% de los gastos en materia educativa de una familia, iniciativa que fue propuesta por el diputado de Evolución Radical, Emiliano Yacobitti.

Así, gastos escolares que van desde la cuota del colegio privado, hasta, por ejemplo, un curso de computación o la compra de un libro, podrían quedar incluidos en la medida, aunque de todas formas, estos detalles quedarán establecidos en la reglamentación de la norma en los próximos días.

"Todas las fuerzas políticas manifestaron estar de acuerdo y los trabajadores podrían descontar los gastos educativos del impuesto. Puede ser desde la cuota de una computadora, la cuota del colegio, cualquier herramienta es necesaria", explicó Yacobitti en declaraciones radiales, y aclaró "es para primaria, secundaria y hasta los chicos de 24 años, mientras no tengan un ingreso mínimo".

En Diputados, el oficialismo y la oposición luchan por imponer sus criterios en el texto del proyecto de Presupuesto 2023.

La normativa se sumaría al incorporar el “inciso J” del artículo 85 de la Ley del Impuesto las Ganancias para el ejercicio fiscal 2023, entre otras cláusulas cuyo contenido se debate en estos momentos en la Cámara Baja.

En este marco, con vistas a obtener el dictamen que habilita el tratamiento y eventual aprobación del texto legal en el recinto la semana que viene, el Frente de Todos (FdT) también aceptó anexar una cláusula que exigía la oposición y que define el destino de unos USD 18.000 millones de recursos no contemplados en el texto original.

Fue en esta lista de cambios que, además del beneficio fiscal para padres con hijos que realicen estudios ya sea en colegios, institutos de idiomas o cualquier otra institución educativa privada, se agregó una modificación que busca que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias y un aumento a los subsidios del transporte.

Presupuesto 2023: más modificaciones en Ganancias

La solicitud de incorporar un artículo que inste a los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial a pagar Ganancias fue realizada por el secretario de la comisión, Marcelo Casaretto (FdT), quien señaló que "hay que modificar, dentro del rubro de Gastos Tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales".

El texto fija que "en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de los ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones".

El diputado oficialista dijo que en el 2022 el Estado no recaudará "129 mil millones de pesos porque los jueces no pagan ganancias; el año próximo esta suma será de 237 mil millones”. "Los trabajadores que ganan más de $ 330.000 pagan Ganancias, y los jueces de la Corte Suprema y menores niveles, que ganan $1.000.000 o $2.000.000 mensuales no pagan", agregó.