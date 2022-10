En el marco del tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto 2023, el oficialista Frente de Todos (FdT) decidió incorporar un artículo que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias, con lo cual podrían sumarse unos 237.000 millones de pesos a las arcas públicas, según estimaciones.

La solicitud fue formulada por el secretario de la comisión, Marcelo Casaretto (FdT), quien señaló que "hay que modificar, dentro del rubro de Gastos Tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales".

Otra ley ya sancionada en 2017 dispuso que los jueces que ingresen al Poder Judicial paguen ganancias, pero como consecuencia de las medidas cautelares que se presentaron son muy pocos los magistrados a los que se les descuenta el impuesto de sus haberes.

El artículo establece que "en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de los ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones".

El diputado oficialista expresó que en el año 2022 el Estado no recaudará "129.000 millones de pesos porque los jueces no pagan ganancias" y agregó que "el año próximo esta suma será de 237.000 millones”.

"Los trabajadores que ganan más de 330.000 pesos pagan Ganancias, y los jueces de la Corte Suprema y menores niveles, que ganan un millón o dos millones mensuales no pagan", puntualizó a continuación.

Luego, Casaretto insistió en señalar que quienes "tienen la capacidad de tributar el impuesto, aquellos que cobran un millón, dos millones de pesos y no pagan impuesto a las Ganancias, deben hacerlo. Que no me vengan con la independencia del Poder Judicial".

Al opinar sobre este punto, el ex juez y diputado radical Fernando Carbajal dijo que pagó Ganancias cuando ejerció en el cargo y se mostró favorable a que el Poder Judicial abone tributos.

Posteriormente, a través de su cuenta de Twitter, otro diputado del FdT, Itaí Hagman, confirmó la incorporación al dictamen de presupuesto de la modificación solicitada por su par Casaretto.