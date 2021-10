Mientras distintas organizaciones piqueteras de izquierda realizan cortes este jueves en los principales accesos de la Ciudad y algunas avenidas, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se refirió a la posibilidad de que se generen incidentes en las protestas. Además diferenció los espacios de jurisdicción federal de los que son de responsabildad exclusiva del Gobierno porteño.

Al llegar a la sede de su cartera, el funcionario dejó en claro cómo actuarán los efectivos de seguridad durante esta jornada de cortes y manifestaciones. "No vamos a usar la fuerza como siempre lo hemos explicado, no vamos a tolerar violencia como siempre lo hemos explicado", remarcó a un grupo de periodistas. "Ante quienes no entren en razones para poner las cosas en orden, se practicarán detenciones", subrayó.

.

En esa línea, Aníbal Fernández consideró que "el ejercicio de la autoridad tiene que llevarse a la práctica todos los días" y "no es necesario pegarle a la gente" para hacerlo.

Por otro lado, el ministro de Seguridad puntualizó que controlar "todo lo que es la calle es una tarea exclusiva y excluyente de la Ciudad", bajo la órbita del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Específicamente lo que es federal sería el puente y las vías", detalló sobre los espacios bajo jurisdicción nacional.

Los cortes y protestas se llevan a cabo en distintas avenidas y accesos a la Ciudad. (Télam).

Quiénes protestan y realizan cortes

De la denominada "jornada nacional piquetera" participan el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar, el MIJD, el Movimiento 29 de Mayo, el Bloque Piquetero Nacional, el MTL Rebelde, el CUBA-MTR y el Frente de la Resistencia, entre otras organizaciones.

Desde esta mañana ya se registran protestas con cortes parciales de tránsit. en los puentes Pueyrredón, La Noria y Saavedra, como así también en la Autopista Buenos Aires-La Plata, y en la Riccheri. En el centro porteño, las organizaciones piqueteras de izquierda tienen previsto movilizar hasta la zona del Obelisco y en otros puntos de la avenida 9 de Julio.

.

Sus principales reclamos se concentran en la cuestión de empleo, vivienda y alimentos, y en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda. En este sentido, resaltaron la demanda de "trabajo genuino en las obras públicas y en la construcción de viviendas; ningún salario por debajo de la línea de la pobreza; asistencia integral a los comedores, con variedad y calidad de alimentos; y una apertura universal de los programas sociales".