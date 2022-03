Juan José Gómez Centurión, ex candidato a presidente y veterano de la Guerra de Malvinas, pasó por los estudios de Crónica HD para comentar acerca de la invasión de Rusia a Ucrania. Abordó desde las causas que dieron origen al conflicto y analizo el rol que tiene y puede tener la Unión Europea.

Para comenzar, fue consultado acerca de cómo se llegó al punto de la movilización de tropas por Vladimir Putin. “La guerra es la última herramienta de la resolución de un conflicto político. Primera está la política, la diplomacia, las finanzas y además le dieron una excusa a Putin, con la amenaza de que Ucrania forme parte de la OTAN, para terminar con lo que empezó en el 2014”, expresó el dirigente, recordando la anexión de la Península de Crimea en el mencionado año por parte del estado ruso.

Juan José Gómez Centurión diferenció las capacidades de la Unión Europea y la OTAN.

Además, reveló los motivos históricos que motivaron a Rusia a tomar primero Crimea y luego intentar ir a por el país completo. “Ucrania fue Rusia, siempre fue Rusia. Es más, los rusos llaman a Kiev como la ‘Santa Ciudad Rusa de Kiev’. Ucrania aparece caído el muro de Berlín, cuando Occidente empuja a Ucrania a una independencia que ya le había dado Kruschev en el Pacto de Varsovia, la posesión de Crimea, una provincia fundamental porque maneja el puerto de la flota rusa del mar negro, que controla la ruta del petróleo para occidente”, agregó.

Por su parte, analizó el rol de la Unión Europea en el conflicto y marcó una diferencia clave con respecto a la OTAN. “Hay una paradoja que no se está analizando. La Unión Europea no tiene fuerza militar y la OTAN no responde a la Unión Europea. Entonces, le van a imponer sanciones comerciales, le van a hacer disparar el rublo, pero no veo ninguna capacidad firme de intervención, porque el arsenal nuclear es la de OTAN y la cabeza de la OTAN (Estados Unidos) está fuera de Europa”, diferenció.

Por último, se refirió a Vladimir Putin y a su estrategia de coquetear con la globalización y con el estado/nación. “La política real se maneja con los intereses reales de las naciones. Putin tiene claro cuál es su interés nacional y juega a los dos tableros, globalismo y estado nacional. Por un lado, hace acuerdos con los Estados Unidos, con China, con Alemania y tiene a Europa sujeta con la provisión del gas y el petróleo”, finalizó.

