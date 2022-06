Al igual que su compañero de partido, Javier Milei, el legislador porteño Ramiro Marra no tiene problema alguno a la hora de entrometerse en conflictos mediáticos dentro de la política. En las últimas horas, Marra logró ubicarse en el centro de la polémica al arremeter contra el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Una vez más, sus dichos no pasaron desapercibidos, y mucho menos su decisión de llamar a cerrar el organismo. Luego de recibir una denuncia por discriminación -en donde se lo acusa de "incitar a la persecución y el odio contra los pobres y desocupados"-, el legislador escribió en Twitter: "Aviso desde ya que no me voy a defender, no les tengo miedo. Es más, ratifico que son todos unos delincuentes y corruptos". Previo a aquel mensaje, Marra señaló que el INADI "no sirve para nada".

La respuesta de Ramiro Marra tras la denuncia que recibió.

Su respuesta hacia los dirigentes de organizaciones de sociales de izquierda no fue la primera que genera un gran revuelo en el mundo de la política. El presidente del bloque de legisladores porteños por La Libertad Avanza, hace tan solo dos semanas, fue noticia por desmentir su pasado peronista, y junto a ello, arremeter contra Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, indicando, entre otras cosas, que el presidente tiene "un poder de -1".

Su iniciativa en contra de los piqueteros

Conocido también como el creador del Movimiento Antipiquetero, Ramiro Marra sigue firme junto a la iniciativa que lanzó contra las manifestaciones que impiden la circulación en la vía pública. Respecto a esto, lanzó una fuerte frase que, sin dudas, dio que hablar: "los dirigentes que cortan calles son delincuentes que tienen que ir presos”.

Asimismo, el referente libertario y agente bursátil publicó en sus redes sociales, hace pocas semanas, un polémico video en el cual manifiesta el destino que tendrá el salario que percibe como legislador. En ese sentido, aseguró que invertirá la dieta que percibe como diputado en la Legislatura porteña, para “defender las ideas de la libertad”.

Ramiro Marra junto a Javier Milei.

A pesar de que muchos aseguran que sigue los mismos pasos que Milei, Marra no se definió a si mismo como el futuro ministro de Javier Milei, ya que cree que "los políticos caen en la trampa de ver qué le toca a cada uno".

El columnista y youtuber financiero, inicio su carrera política en las elecciones de 2019, cuando se postuló como candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, y a pesar de que solo han pasado algunos años, muchos ya lo consideran una de las manos derechas de Milei.