El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, aseguró este viernes que las irregularidades en la asignación de turnos para jubilados y jubiladas sobre las que alertó la titular del PAMI, Luana Volnovich, pueden solucionarse “rápidamente con una reunión de trabajo” que resuelva problemas vinculados al padrón de afiliados.



"Lo que hay que hacer es volvernos a juntar, resolver el problema del padrón, identificar bien a la gente, darle un turno y que en los próximos tres días el PAMI los vacune”, indicó Quirós en conferencia de prensa, al referirse al contrapunto con la titular del PAMI luego de que se verificaran anomalías en la asignación de turnos a adultos mayores en la ciudad de Buenos Aires.



En este sentido, Quirós planteó la necesidad de "recomponer los espacios de trabajo operativo" y, tras señalar que faltan aplicar "3.500 vacunas", sostuvo que "se puede vacunar rápidamente".



Este jueves, la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, alertó sobre presuntas irregularidades en la asignación de turnos de vacunación por parte del Gobierno porteño, tras constatar que en los tres centros de la entidad, con capacidad para inocular a 1.200 adultos mayores, "no hay turnos asignados para mañana".

No puedo creer lo que ven mis ojos. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos las heladeras llenas de vacunas contra el COVID; pero los puntos de vacunación, vacíos. Vine personalmente a ver qué estaba pasando.



Abro hilo �� pic.twitter.com/5whnbOiwuU — Luana Volnovich (@luanavolnovich) April 22, 2021





Además, reveló que a esos ámbitos sólo asistió el 30 por ciento de los inscriptos, es decir que "7 de cada 10 faltaron", escribió Volnovich en su cuenta de Twitter y se preguntó: "Raro, no?".



"Para entender lo que pasaba nos pusimos a llamar a las personas que tenían turno asignado. ¿El resultado? No salgo de mi asombro: personas que nunca se habían inscripto, personas fallecidas, personas que no sabían que tenían turno asignado y personas ya vacunadas", detalló.

Fijate los que asigna acá. ¿No es raro que todas las personas a las que CABA les asignó turno en los centros de PAMI se hayan inscripto el mismo día, a la misma hora, con diferencia de un segundo? Algo no funciona en el turnero de la Ciudad. — Luana Volnovich (@luanavolnovich) April 23, 2021

En tanto, también a través de Twitter, Volnovich insistió este viernes con que" y se preguntó: "¿No es raro que todas las personas a las que CABA les asignó turno en los centros de PAMI se hayan inscripto el mismo día, a la misma hora, con diferencia de un segundo?".





En la conferencia de prensa que brindó esta mañana en la sede del Gobierno de la Ciudad, en Parque Patricios, Quirós, al explicar el proceso, indicó que “el Gobierno nacional tomó la decisión por fuera de la cuota de la Ciudad de disponer 5.000 vacunas para el PAMI para vacunar a sus afiliados y nos pidieron a nosotros que demos los turnos”.

“Les pedimos el padrón y con el padrón que nos dieron logramos asignar 1.500 turnos y quedan asignar 3.500 más. La vacunación empezó el lunes y el miércoles notamos dificultades con el padrón por las inexactitudes, faltantes, datos erróneos y el mismo miércoles les pedimos una reunión, pero el PAMI luego la suspendió”, sostuvo y se mostró confiado en que la situación puede resolverse “con una reunión de trabajo”.