Florencia Randazzo, el precandidato a diputado nacional por Vamos con Vos, en la provincia de Buenos Aires, estuvo este mediodía en el programa de Chiche Gelblung. Allí volvió a mostrarse como una alternativa electoral al Frente de Todos y Juntos por el Cambio, de cara a las PASO del 12 de septiembre. "Hay que salir de esta trampa a la que nos llevaron el macrismo y el kirchnerismo", afirmó en Crónica HD.

En tono crítico, Randazzo analizó la gestión del presidente Alberto Fernández y la política de los planes sociales. "Este gobierno no toma decisiones. Es un movimiento de asistencia a la exclusión. Crecen los planes y crece la pobreza", sostuvo el ex ministro del Interior y Transporte durante la presidencia de Cristina Kirchner, que pidió terminar con este tipo de asistencialismo. "La gente no se compra, eso es renunciar a uno de los planteos básicos del peronismo", remarcó.

Después de expresar que tiene "valores y dignidad", Randazzo consideró que la vicepresidenta "es tan responsable" como Alberto Fernández de la situación actual del país. Y en esa línea, buscó diferenciarse de otros referentes del kirchnerismo. "Honré la gestión y la palabra. No tengo ninguna causa judicial", destacó el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

A tres semanas para las PASO, Randazzo planteó "una agenda nueva" para la Argentina. Propuso, en ese sentido, debatir una nueva ley laboral. "El 51% de los trabajadores está en la informalidad. Los dirigentes sindicales se enojan, pero son parte del problema. No quieren sentarse a discutir. La indemnización puede ser reemplazada por un seguro de desempleo y terminar con la industria del juicio", precisó el ex ministro.

Randazzo, que estará acompañado por la politóloga y empresaria industrial Carolina Castro, y el ex intendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti, entre nombres, pidió declarar servicio esencial a la educación. "No más paros docentes en el país. Hay que dar esas batallas y no termele a los Baradel", enfatizó el aspirante de Vamos con Vos, en referencia al secretario general de Suteba.

"Tenemos un gran equipo y un espacio que pretende representar las demandas de la sociedad civil. Los problemas del país se resuelven con liderazgo, plantenado los temas", expresó Randazzo. Y concluyó: "Si seguimos con el oficialismo o el macrismo, vamos a chocar. Hay otro camino posible".