Finalmente ayer, después de 213 días sin clases presenciales por la pandemia de Covid-19, la ciudad de Buenos Aires reabrió las escuelas públicas para actividades de acompañamiento educativo con estudiantes de quinto año y sexto año de secundaria en los patios de las instituciones, en tanto que la próxima semana se sumarán las primeras escuelas primarias.

En horas de la mañana, antes de que se abrieran las puertas de los colegios, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, les pidió a las familias que "no vayan a las puertas de sus escuelas. Van a ser los docentes o las escuelas quienes se van a comunicar para decirles en qué turno tienen que entrar y con qué grupo de chicos y chicas les toca".

Acuña reiteró que el ciclo lectivo 2020 terminará el 16 de diciembre en la Ciudad, pero a la vez se adelantará algunos días el inicio del próximo ciclo. En tanto, a fin de año se implementará una instancia de evaluación de contenidos y una escuela de verano para enero a donde se podrán "fortalecer" los contenidos.

Por su parte, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, insistió hoy que en la Ciudad "no están dadas las condiciones para un regreso a clases presenciales" y aclaró que por el momento lo que se está implementanto son "actividades educativas no escolares".

Desde el territorio porteño en paralelo están trabajando en la revinculación de unos 6.500 alumnos, los cuales tienen destinados tres espacios: Parque Patricios, Parque de la Estación (Almagro), Parque Indoamericano. "El próximo paso llevarlo a su escuela de origen", indicó la ministra.

Como ya han explicado desde la cartera educativa, en CABA el regreso será paulatino, progresivo y en "células" de hasta diez estudiantes. Además, los alumnos no estarán obligados a asistir, dado que el paóis sigue en situación de pandemia, y las escuelas privadas serán invitadas a participar de la reapertura.

Cada docente tendrá un grupo o célula de 10 alumnos que no podrán relacionarse con otros grupos. En caso que se detecte un caso positivo de Covid-19, sólo se aíslará a esos alumnos.

"Si los adultos hacemos los esfuerzos, vamos a poder seguir con estos indicadores epidemiológicos que nos permitan pensar, en algún momento, presentar alguna instancia de presencialidad para todos los chicos y chicas antes de fin de año", añadió Acuña, con tono optimista.

El sindicato Ademys, de paro por 48 horas

Mientras tanto, el secretario adjunto de la Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys), Jorge Adaro, confirmó un paro de su gremio de 48 horas, a partir de hoy, en la ciudad de Buenos Aires, por estar en contra del reinicio de las clases presenciales en el distrito. "Todos los días tenemos récord de casos, y es una locura volver a las aulas", afirmó Adaro en diálogo con El Destape Radio.



En esa línea, el gremialista docente sostuvo que "lo que está haciendo el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de forma descarada, es una foto de como si se volviera a clases, y eso no es verdad, porque no hay regreso a la presencialidad". Agregó otra crítica al Gobierno porteño al señalar que "es sumamente grave que quiera hacer un experimento con los más desprotegidos", en relación a los 6.500 chicos de bajos recursos sin conectividad con la escuela en los últimos meses, y a los que la Ciudad comenzó a asistirlos presencialmente.



"No volvieron las clases en la Ciudad, y no vamos a dar ninguna clase", reiteró Adaro, quien añadió que su sindicato "suspendió cualquier tipo de actividad (en referencia a clases virtuales) hoy y mañana".

En la provincia de Buenos Aires

Por su parte, la provincia de Buenos Aires también inició hoy el proceso de regreso a clases en 24 distritos que revisten un riesgo epidemiológico bajo, mientras que en aquellos municipios evaluados como de riesgo medio, se prevé la posibilidad de generar protocolos para llevar adelante actividades de cierre de ciclo para los últimos años de cada nivel,

Agustina Vila, titular de la Dirección de Educación y Cultura bonaerense, manifestó que en la provincia el plan que se pone en marcha "implica que las y los directivos, docentes y auxiliares sean los primeros en regresar".

"Se realizará la limpieza y la desinfección de cada establecimiento dando cumplimento a estrictos protocolos y se planificará la continuidad pedagógica según los contenidos curriculares priorizados, en formatos que contemplen la actividad educativa presencial y no presencia", detalló, tras lo cual explicó que "se informará a las familias sobre cada decisión que tomemos"

En los distritos bonaerenses que se inicien las clases presenciales los alumnos deberán llevar una declaración jurada donde certifiquen que "están en condiciones de asistir", mientras que al ingresar a la escuela se les tomará la temperatura, que no deberá ser superior a los 37.4 grados. Las clases serán de 90 minutos sin recreos, y se dividirá a los alumnos en los subgrupos necesarios para respetar la distancia social establecida de acuerdo a los protocolos.