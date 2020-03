En su primera actividad oficial pública como ex presidente, Mauricio Macri criticó este miércoles duramente los gobiernos "populistas" en el marco del "V encuentro Ciudadano" organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo, que tiene sede en Guatemala.

Macri formó parte junto a otros Jefe de Estado de la región de un debate en el que tuvo como tema central la integración de la economía en América Central.

El referente de Juntos por el Cambio expresó la necesidad de "tener las reglas claras" y protegerse ante "aventureros" que lo que dan es "pan para hoy y hambre para mañana".

"Comentaba ayer que la integración es una herramienta muy valiosa para acelerar el desarrollo, pero hoy más que nunca, porque estamos frente a una revolución tecnológica sin precedentes que puede acelerar ese proceso", sostuvo.

Haciendo referencia a la utilización de las diferentes redes sociales para generar apoyo de la ciudadanía, aclaró: "Este fenómeno que estamos viviendo, que recién comienza, nos lleva el desafío de evitar algo que es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo".

.

"Realmente, el populismo lleva a hipotecar el futuro, no cree en el equilibro macroeconómico y compromete no solo el desarrollo, sino el futuro básico de sus comunidades", agregó el ex Jefe de Estado.

"Además, -el populismo- ha desarrollado un sistema para decir que ellos son los que representan al pueblo, que necesitan gobernar sin contrapesos, para poder imponer todas estas arbitrariedades que niegan los avances del mundo y la tecnología", concluyó sobre este tema.

Sobre el final de su participación, Macri criticó a los meritocracia. "Esto se combina con algo que también se está discutiendo cuando hablamos de integración, que es si creemos que las sociedades progresan cuando son meritocráticas o queremos caer en el relativismo moral que nos quieren decir que todo da lo mismo, lo bello y lo feo; lo verdadero y lo falso; que todos tenemos derechos y ninguna obligación; y buscan sistemáticamente destruir la cultura del trabajo y el respeto de la ley, que son las bases que nos tenemos que integrar", relató.