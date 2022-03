El Gobierno propuso "un pacto para el buen uso de las redes sociales" y realizó una convocatoria a universidades de todo el país "para pensar y proponer iniciativas". El llamamiento está dirigido a mejorar el debate público de las cuestiones que hacen a la vida de la sociedad.

La propuesta fue anunciada por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, durante la reunión en el Centro Cultural Kirchner en la que se presentaron los ejes del Plan Argentina Productiva 2030. Allí estuvieron reunidos todos los sectores sindicales, gremiales y de la educación que integran el Consejo Económico y Social.

En el Consejo se promueve “la construcción de un acuerdo amplio sobre buenas prácticas en Internet que refuerce los valores de la libertad, la tolerancia, la convivencia democrática y asegure el mayor grado posible de veracidad en la información”, según dice su página oficial.

Beliz, titular del Consejo, dice que el Gobierno trabaja en un "estudio pionero" sobre el tema y dijo que se busca "profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común".

Redes sociales: el proyecto del Gobierno

La idea “busca aportar a la construcción de un ecosistema digital más plural y respetuoso que potencie la calidad del debate público”, señalan los documentos del Consejo.

A mediados del año pasado, el organismo adhirió al Pacto por la Información y la Democracia, impulsado por Alemania y Francia a partir de un informe redactado por la asociación Reporteros sin Fronteras y otras organizaciones de todo el mundo. Allí se plantearon tres cuestiones: el uso de las plataformas tecnológicas como facilitadoras de los discursos de odio y las fake news; la necesidad de una "alfabetización digital" y el objetivo de "proteger la libertad de expresión".

A partir de la adhesión argentina a ese Pacto se lanzó la iniciativa "Redes para el Bien Común", que "persigue el objetivo de abordar los múltiples desafíos del ejercicio de la ciudadanía en tiempos de Internet”.

Para la segunda mitad del año, se proyecta realizar foros abiertos sobre "Ciudadanía en tiempo de redes y sobreinformación", en los que sindicatos de prensa, organismos de derechos humanos y entidades civiles puedan volcar sus opiniones sobre el tema.

Redes sociales: qué dice la oposicíón

Fuentes oficiales aclararon que el llamamiento no implica ningún intento de censura ni de intromisión de las redes sociales. "No hay nada de ley ni de regulación; esto no atenta contra la libertad de expresión", dijeron los voceros del Gobierno.

La mejor manera de no intoxicar el espíritu de nuestra democracia es respetando la libertad de expresión y de opinión. Meterse a controlar las expresiones en las redes sociales es inaceptable e inconstitucional. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 29, 2022

De todas maneras algunas fuerzas de la oposición ya hicieron saber su rechazo a la iniciativa. "Meterse a controlar las expresiones en las redes sociales es inaceptable e inconstitucional", dijo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Es autoritarismo puro y duro. La democracia exige libertad; si no, no es verdadera democracia", subió la apuesta el diputado nacional Mario Negri. "Vienen por nuestra libertad de expresión porque no la pueden comprar. Vamos a luchar contra este atropello", dijo el dirigente de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy.