Toto Salvio liquidó a la AFA por la prohibición de pararse arriba de la pelota: "Un día de estos...

En las últimas horas, la AFA, mediante la Dirección Nacional de Arbitraje (DNA), dio a conocer que, a partir de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, los jugadores no podrán pararse arriba de la pelota .

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La medida, fundada en que dicha acción implica una provocación para los rivales y una falta de respeto al juego, generó cientos de repercusiones.

Entre ellas estuvieron las duras palabras de Eduardo Salvio, quien condenó la decisión con un irónico mensaje en redes sociales.

"Un día de estos no vamos a poder hacer más goles para que no se ponga triste el rival", escribió el Toto en una publicación de Instagram. Tras algunas horas, el comentario tomó bastante relevancia.

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Cabe resaltar que, el pasado fin de semana, Julián Palacios, volante de Unión de Santa Fe, realizó la maniobra en el partido frente a Estudiantes de La Plata.