”Deberían tener la honestidad de admitir que son opositores que son opositores”, disparó el presidente Alberto Fernández en medio de las discusiones entre los funcionarios y la Mesa de Enlace por una eventual suba de retenciones que, en el encuentro del jueves, se desinfló pero que entre los productores están seguros llegará más temprano que tarde



En la campaña pasada, la Bolsa de Rosario (por donde pasan todas las operaciones del campo) registró una recaudación por cereales y oleaginosas de 10.500 millones de dólares. Si hubiera una suba del 30% al 33% de las retenciones para la soja y de 15% para el trigo, maíz y girasol entre los productores aseguran que sumarían 2.700 millones de dólares más a las arcas fiscales.

.



En parte los dichos del Presidente ponen el dedo en la llaga porque dentro de las entidades del sector actualmente no se entona una canción unificada y hay sectores vinculados al anterior Gobierno que están detrás de algunos reclamos pero no de todos. Es cierto también que hay productores con los tractores listos para salir a cortar las rutas. Pero, del mismo modo, también es cierto que la presión tributaria es altísima, claro que no sólo para el campo sino para todos los argentinos. El país tiene la presión fiscal más alta en relación al PBI de toda América Latina. Por ahora, la reunión del jueves con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, sólo ganó tiempo porque tranqueras adentro, el horno está hirviendo.