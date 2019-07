El ministro de Seguridad de Buenos Aires y precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, aseguró este lunes que "el kirchnerismo hizo la vista gorda con el narcotráfico" y apuntó al Frente de Todos porque "es muy difícil que aquellos que llevaron a la ruina hoy quieran salvar" a la sociedad.

Según Ritondo, el gobierno de Mauricio Macri "sentó las bases de un futuro distinto" e hizo cosas "para que el cambio sea para siempre".

"Gracias a que hubo una decisión política de la gobernadora (María Eugenia Vidal) y del Presidente de dar una pelea a fondo contra el narcotráfico, hoy estamos pudiendo frenar su avance en los barrios", afirmó Ritondo en una entrevista con Radio Nacional.

Sobre las elecciones y la evaluación que espera que los votantes hagan del gobierno antes de las PASO, Ritondo aseguró: "Es muy difícil que aquellos que nos llevaron a la ruina hoy nos quieran salvar".

"Cuando tomás las mismas medidas que (Hugo) Chávez y (Nicolás) Maduro, terminás como Venezuela", dijo Ritondo sobre la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, quien, dijo, resolvió "cerrar el mercado, mantener el consumo con impresión de billetes y estatizar empresas y subsidios".

"La única diferencia es que Argentina tiene a un presidente como Macri que nos salvó, pero ese era el proceso al que íbamos", afirmó.

Con el actual gobierno, añadió, "sentamos las bases de un futuro distinto. Muchas de las cosas de las que salimos no fueron fáciles, y muchas otras que estamos haciendo hoy no las queríamos hacer, pero se hicieron para que el cambio sea para siempre, para forjar los cimientos".

Sobre los dichos del precandidato a intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, que acusó a la gobernación de retirar a la Gendarmería de su distrito, afirmó que "a La Matanza no le interesa trabajar la inseguridad".

"Cuando el kirchnerismo fue gobierno decía que la droga estaba de paso, pero si negás la realidad es muy difícil modificarla", añadió.

"No me cabe ninguna duda que el kirchnerismo hizo la vista gorda con el narcotráfico, por eso no habla de eso", aseveró. Y remató: "Esto es por acción u omisión. Pero si negás la realidad, es muy difícil cambiarla".