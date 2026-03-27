Juicio por YPF: el PRO celebró que "se cayó un fallo absurdo de USD 16.000 millones"

El PRO celebró este viernes la revocación de la condena de USD 16.000 millones contra Argentina por la expropiación de YPF y aprovechó el fallo para cruzar al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

En un comunicado, el partido afirmó que la Justicia de Estados Unidos "tomó los argumentos" que plantearon en 2017 y que "durante muchos años el kirchnerismo decidió ignorar". También recordaron que fueron los únicos que en 2012 votaron "en contra de una expropiación improvisada".

El comunicado del PRO sobre el fallo a favor de Argentina en el juicio por la estatización de YPF.

El presidente del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo, cruzó a Kicillof y le exigió que pida "perdón".

En ese marco, apuntó contra el gobernador bonaerense: "El daño que le hiciste y le seguís haciendo a los argentinos no tiene techo".

Y apuntó: "Lo que cambió no es el hecho, sino dónde se discute: la Cámara dijo que debía tramitarse en Argentina, como desde el inicio pedimos, no afuera. Gracias a eso hoy no se paga".

Ritondo cruzó a Kicillof.





El descargo de Axel Kicillof sobre el fallo por el caso YPF

El gobernador bonaerense celebró que "se hizo justicia" porque "los buitres no siempre ganan" y que "YPF es de los argentinos al igual que el futuro".

Kicillof defendió la nacionalización como "una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas" y apuntó contra lo que calificó como una operación de prensa en contra de esa medida.