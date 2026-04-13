Caso YPF: la Justicia de Estados Unidos suspendió todas las apelaciones

La Cámara de Apelaciones de Nueva York definió dejar en suspenso todas las apelaciones relativas al caso YPF hasta tanto la sentencia principal quede firme.

Esta medida administrativa se alinea con la decisión reciente de dejar sin efecto la condena que obligaba a la Argentina a pagar USD 16.000 millones por la estatización de la compañía, ocurrida en 2012.

Cancelación de audiencias y medidas clave

A raíz de esta resolución, el tribunal estadounidense canceló la audiencia prevista para el próximo 16 de abril.

En dicha instancia se debían tratar, entre otros recursos, la apelación presentada por el Estado nacional contra la orden de la jueza Loretta Preska, quien pretendía obligar al país a entregar acciones de YPF a los acreedores como garantía de pago.

El ex subprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, explicó que el tribunal está tomando las medidas lógicas derivadas del dictamen favorable al país.

"La Cámara de NY sigue tomando las medidas lógicas derivadas de su fallo favorable a la Argentina. Ahora deja en suspenso todas las demás apelaciones relativas al caso hasta que ese fallo quede firme", detalló el especialista.

El escenario para Burford Capital

Tras el revés judicial, el fondo Burford Capital, principal beneficiario del litigio iniciado por el grupo Petersen, solicitó una prórroga hasta el 8 de mayo para revisar la decisión que benefició a la Argentina.

El fondo de inversión aún cuenta con dos vías legales, aunque calificadas como complejas por los expertos: el pedido de una reconsideración en banc por el plenario de la Cámara o un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Por el momento, el avance del fallo favorable implica un alivio financiero para el país, mientras se resuelven los plazos solicitados por los demandantes en la jurisdicción de Nueva York.