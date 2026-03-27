Axel Kicillof tras el fallo favorable por YPF: "Se hizo justicia. Los buitres no siempre ganan"

El actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, celebró la resolución judicial sobre YPF y lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei, tras conocerse que la Justicia de Estados Unidos dejó sin efecto la condena que obligaba al país a pagar más de 16.000 millones de dólares.

A través de un extenso descargo en sus redes sociales, el exministro de Economía sostuvo que el fallo deja en evidencia "años de mentiras" y aseguró que el cuestionamiento a la expropiación fue un "relato impulsado por los buitres".

La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos.



Mientras el presidente Javier Milei hablaba del "impuesto Kicillof", los propios... March 27, 2026

Cuestionamientos a la gestión nacional

El mandatario provincial apuntó directamente contra la narrativa del Poder Ejecutivo Nacional, refiriéndose a las menciones previas del oficialismo sobre el costo judicial de la empresa.



"Mientras el presidente hablaba del ‘impuesto Kicillof', los propios abogados del Estado argentino, desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre", señaló el gobernador.

Para Kicillof, las críticas recibidas durante el proceso legal no fueron ataques personales, sino intentos de socavar una política de Estado. "No se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros", afirmó, al tiempo que acusó a Milei de actuar como "empleado de intereses extranjeros" pese a utilizar la estructura de la petrolera para su gestión actual.

La importancia estratégica de la petrolera

En su análisis, el gobernador defendió el proceso iniciado en el año 2012 bajo la presidencia de Cristina Kirchner, calificándolo como una de las decisiones más relevantes de las últimas décadas para el desarrollo federal.

Según su visión, la nacionalización funciona hoy como una herramienta clave para mitigar la crisis energética global y fortalecer la infraestructura industrial del país.

"Nacionalizar YPF fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina. Hoy es una palanca de desarrollo", enfatizó. Asimismo, destacó que el modelo de desarrollo requiere de la defensa del interés nacional y la inversión en ciencia.

El escenario en los tribunales de Nueva York

El fallo fue emitido por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, instancia que consideró válida la metodología de expropiación y exculpó a la empresa de responsabilidades legales en el proceso.

No obstante, el gobernador advirtió que la disputa podría no haber concluido de forma definitiva.

Si bien celebró que "los buitres no siempre ganan", recordó que las partes todavía tienen la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar revertir esta última sentencia. Por el momento, la decisión de la Cámara representa un alivio significativo para las finanzas públicas argentinas.