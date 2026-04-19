Ritondo cuestionó la exposión de Adorni en el Congreso: "Va a ser un show"

Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en Diputados, cuestionó la próxima presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso de la Nación y advirtió que "va a ser un show de todos lados".

En declaraciones radiales, el legislador , que al igual que el exvocero presidencial fue denunciado por presunto enriquecimiento ilícito y acusado de tener múltiples propiedades, dijo que la sesión perderá su objetivo principal de rendición de cuentas y debate, al quedar atravesada por la confrontación política.

Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete de Ministros, deberá presentarse en el Congreso el próximo 29 de abril.

Cabe destacar que la presentación está prevista para el 29 de abril, en el marco del informe de gestión que el jefe de Gabinete debe brindar ante la Cámara de Diputados.

"Va a ser un show por parte de la oposición y del oficialismo, y eso no ayuda para nada", afirmó Ritondo.

La exposición de Manuel Adorni se dará en un contexto marcado por cuestionamientos vinculados a su patrimonio, viajes al exterior y operaciones inmobiliarias, que son objeto de análisis en la Justicia.

En la previa, los diputados enviaron más de 4.800 preguntas por escrito, un volumen inédito que deberá ser respondido antes de la presentación formal.

Además, se especula sobre una posible presencia del presidente Javier Milei durante la sesión, lo que sumaría tensión política a la jornada.