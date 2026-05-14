Ritondo aseguró que le ofrecieron la Bicameral de Inteligencia y que "le mintieron"

El titular del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, expresó su malestar con el oficialismo ya que recordó que desde ese espacio le ofrecieron presidir la comisión bicameral de inteligencia pero el cargo quedó finalmente para el libertario Sebastián Pareja. "Me mintieron", criticó.

"Me lo ofrecieron el 10 de diciembre cuando yo había pedido estar en la Comisión Bicameral como el PRO. Pero cambiaron de opinión", cuestionó el legislador durante una entrevista televisiva.

Esta semana, en un nuevo capítulo de la interna de La Libertad Avanza (LLA) entre Karina Milei y Santiago Caputo, Pareja, dirigente de confianza de la secretaria General de Presidencia, fue designado titular de la comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia. Se trata del cuerpo legislativo encargado de controlar a la SIDE, la secretaría que conduce Cristian Auguadra, un funcionario que responde al asesor presidencial.

Esta situación generó tensión en la relación entre LLA y el PRO ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le había prometido la conducción de la bicameral a Ritondo pero al poco tiempo Karina Milei, quien tiene ascendencia sobre el legislador riojano, exigió reservar ese lugar para Pareja.

Sebastián Pareja, dirigente de confianza de Karina Milei, fue electo titular de la comisión bicameral de inteligencia.

"Cuando uno le miente a otro pierde la confianza", advirtió Ritondo y remarcó que lo ocurrido responde a "un problema de ellos", en referencia a la interna libertaria.

"Podía haber reunido más votos que Pareja"

El diputado del PRO, además, aseguró que "podía haber reunido más votos que quien salió presidente".

"Yo podría haber tenido votos de la oposición y del Senado con lo cual podría haber ganado la presidencia. Pero el PRO no va a robar una presidencia", enfatizó y sentenció que La Libertad Avanza "incumplió un acuerdo parlamentario".