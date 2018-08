El principal accionista del Grupo Techint, Paolo Rocca, afirmó que tanto él como otros empleados jerárquicos conocían lo que sucedía en torno a los presuntos pedidos de coimas del anterior gobierno, pero aseguró que "no fue cómplice ni partícipe".



"Fuimos conscientes de lo que pasaba, sí. Yo creo que sabíamos que las cosas no estaban bien. Pero creo que no fuimos ni cómplices ni partícipes de todo esto", manifestó Rocca durante una charla de negocios de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) en un hotel porteño.



El CEO consideró que la causa judicial de los "cuadernos" del ex chofer Oscar Centeno no afectará el negocio del Grupo Techint.



"El Grupo Techint está muy comprometido con Vaca Muerta como nunca estuvo en los pasados doce años y no tiene proyecto de tal envergadura en ningún lugar del mundo. Hoy se dan las condiciones", enfatizó el empresario.