La Corte Suprema dejó firme la condena de cinco años al exfiscal Viaut por cobrar sobornos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a cinco años de prisión contra el exfiscal federal Luis María Viaut, quien había sido encontrado culpable por tráfico de influencias y exacciones ilegales agravadas. La causa determinó que el entonces funcionario cobraba sobornos para frenar investigaciones y presionar en causas judiciales, en complicidad con un empleado de la fiscalía y otras tres personas.

La decisión fue tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron por inadmisible el recurso presentado por la defensa de Viaut. El planteo buscaba impugnar la condena al sostener que la sentencia había sido arbitraria y que se habían vulnerado garantías como la imparcialidad del tribunal.

La condena dictada en Córdoba

En 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba condenó a Viaut a cinco años de prisión, además de imponerle inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de seis millones de pesos. Durante el juicio oral, varios de los imputados reconocieron su participación en los hechos investigados.

Entre ellos se encontraba Darío Rivarola, empleado de la fiscalía a cargo de Viaut, quien fue condenado como coautor de tráfico de influencias y exacciones ilegales agravadas a tres años de prisión condicional. También fueron condenados Gerardo Panero y Walter Gustavo Fattore como partícipes secundarios de tráfico de influencias, con seis meses de prisión condicional, mientras que Víctor Brugnoni recibió dos años de prisión como autor del delito de cohecho activo.

Los hechos investigados

Según la investigación, en el marco de una causa que tramitaba en la fiscalía federal de San Francisco, Viaut habría solicitado a través de Rivarola 2,5 millones de pesos al gerente y al presidente de la cooperativa tambera Las Cañitas para "cajonear" el expediente y frenar un procedimiento inminente.

En otro episodio, Brugnoni se contactó con Rivarola por medio de Fattore y Panero para pedir que influyeran sobre funcionarios que investigaban delitos sexuales contra su hijo. Según la causa, ofreció 250 mil dólares, de los cuales llegó a pagar 17.100 dólares.

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que Viaut "abusó de su función pública y de su posición de poder", y que su conducta afectó a la cooperativa Las Cañitas y a la comunidad de El Tío, además de defraudar la confianza depositada en su rol dentro del sistema judicial. También se señaló que el exfiscal habría impulsado una estrategia mediática para desprestigiar a la fiscal que investigó el caso.

La defensa apeló el fallo, pero la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena por mayoría. Tras un nuevo recurso, la Corte Suprema rechazó el planteo, por lo que la sentencia quedó definitivamente firme. Además, el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal ya había dispuesto la remoción de Viaut tras las pruebas expuestas en el juicio oral, por lo que el exfuncionario ya no cuenta con fueros.