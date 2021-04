La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, dialogó en exclusivo con Crónica HD sobre las medidas de control para evitar que personal no esencial circule en las calles y abordo de transportes públicos.

La funcionaria manifestó que "hay 8.500 efectivos en los controles" como medida para evitar que la gente se encuentre en las calles después de las 20 horas. Cuando Frederic fue consultada por la gente que era descendida de los colectivos por no tener permiso, ella dijo: "Eso no puede ocurrir. Estamos rectificando lo que está pasando. No es esa la orden que les dimos".

Asimismo, aseveró que para poder viajar los usuarios "tienen que tener certificado y ser esenciales". En el caso de las "mujeres con niños" hay "que llamarles la atención y dejarlos que sigan".

Con respecto a los miembros de Prefectura Nacional que se ecuentran realizando los controles, la ministra de Seguridad detalló que "el comandante de operaciones ya está rectificando la orden" brindada por la cartera de Seguridad.