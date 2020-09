En la que bien podría ser la jornada más intensa de la Cámara de Diputados de la Nación desde el comienzo de la pandemia del Covid-19, a las 11 está prevista una reunión de Labor Parlamentaria entre el titular del cuerpo, Sergio Massa, y las autoridades de los distintos bloques. En ese encuentro deberá definirse cómo será la sesión especial convocada para dos horas más tarde, en la cual se espera tratar dos proyectos, uno sobre turismo y otro sobre pesca ilegal.

La gran particularidad de hoy es que los diputados de Juntos por el Cambio (JxC) plantearon que la sesión debe realizarse de modo presencial y anunciaron que concurrirán al recinto. Pero no solo eso, la posición de ese bloque es que, como el acuerdo para realizar sesiones con legisladores conectados por vía remota venció el último 7 de agosto, corresponde que todos los diputados debatan de modo presencial. Por esta razón, los legisladores de ese espacio se trasladaron en los últimos días desde sus provincias a Buenos Aires.

.

La intención de Massa es acordar una extensión del sistema mixto presencial-virtual por al menos un mes más, para darle marco legal a la sesión de hoy. Pero el principal espacio opositor solamente habilitaría esa posibilidad si se define de antemano el temario a tratar durante septiembre. Claramente, no está dispuesto a facilitar el tratamiento ni de la reforma judicial -que ya tiene media sanción del Senado- ni del proyecto sobre el Aporte Extraordinario Solidario de las grandes fortunas, que entró a la cámara el último viernes.



En el caso de la sesión especial, convocada para hoy as 13, fue solicitada días atrás por el Frente de Todos y el resto de las bancadas minoritarias -a excepción de Juntos por el Cambio y la Izquierda-, para debatir el proyecto sobre ayuda al sector del turismo y otro de aumento de penas por pesca ilegal. Cabe indicar que el debate y aprobación de estos proyectos no serían parte del problema.

Decisión "irresponsable"





La decisión del Interbloque de JxC -que preside el radical Mario Negri- de hacer que sus legisladores del interior viajen a Buenos Aires para asistir a la sesión, generó fuertes críticas desde el Frente de Todos. Algunos de sus diputados, como Marcelo Cassareto, Germán Martínez y Nicolás Rodríguez Saá, la calificaron de "irresponsable", en razón de los riesgos sanitarios que conlleva. En el mismo sentido se expresaron José Luis Ramón, de Unidad Federal; Jorge Sarghini, de Consenso Federal, y Alma Sapag, integrantes de tres de los bloques que firmaron el pedido de sesión.

Desde la presidencia de la Cámara se difundió un protocolo para la sesión y se recomendó utilizar los palcos del recinto para tener más lugar para los diputados que asistan, que serían alrededor de 100.



De no haber acuerdo en el punto de prorrogar la habilitación para que muchos diputados puedan participar de manera remota en la sesión, JxC planteará que solo puede contarse como presentes a quienes efectivamente se hagan presentes en el recinto, y caso contrario, podría impugnar la sesión por vía judicial..