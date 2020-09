El Senado realizará hoy una nueva sesión en la que el oficialismo buscará aprobar el decreto que congeló las tarifas de telefonía móvil, internet y televisión por cable, la reestructuración de la deuda externa y el proyecto de capitales alternas enviado por el Ejecutivo Nacional.

Tras el escándalo de la sesión de Diputados se espera una jornada de alto voltaje político en la cámara que conduce Cristina Kirchner, donde el oficialismo tiene una amplia mayoría y puede sancionar los proyectos sin mayores dificultades.

En el temario figuran los dictámenes de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que se pronuncia sobre la validez de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), entre los cuales se destaca el que declaró "servicios esenciales" a las telecomunicaciones. Se trata del DNU 690/2020 firmado por el presidente Alberto Fernández, que obtuvo dictamen a fines de agosto en la Comisión Bicameral gracias a la mayoría que ostenta el oficialismo en el cuerpo y a pesar de que la oposición impugnó el trámite.

Ayer, Fernández volvió a defender la decisión y reiteró que no busca condicionar a ninguna empresa de medios.

El oficialismo busca respaldar rapidamente el decreto para robustecer la postura del Ejecutivo en la justicia, donde las empresas ya plantearon sus reparos a la norma. A pesar de eso, las firmas ya le comunicaron a sus clientes que no harán efectivo el aumento que facturaron para este mes de septiembre, debido al decreto que lo prohibió.

Deuda y grooming

Además del tema que generará mayor debate, el Senado votará también el dictamen que aprueba el modelo de la oferta de canje de deuda emitida bajo legislación extranjera, tras el anuncio del ministro de Economía, Martín Guzmán, de la reestructuración del 99% de esas obligaciones con acreedores externos.

El oficialismo incluyó en el temario el proyecto sobre capitales alternas enviado en febrero pasado por el Poder Ejecutivo con el fin de "descentralizar" la administración pública.

La iniciativa propone declarar capitales alternas a 24 ciudades de cada jurisdicción del país, para realizar de allí reuniones de Gabinete con autoridades de cada provincia, en un intento por favorecer el trabajo de carácter federal, al tiempo que abre la posibilidad de trasladar de forma temporaria o definitiva dependencias públicas a esos territorios.

También se incorporó el dictamen sobre proyectos de varios senadores para crear un "programa nacional de prevención y concientización" sobre el ciberacoso, también llamado "grooming".

Traslado de jueces: mañana, audiencia clave

El oficialismo y la oposición tienen además sus miradas puestas sobre lo que pueda suceder mañana en la comisión de Acuerdos, que preside la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Esa comisión de la Cámara Alta es la encargada de avalar o rechazar los pliegos de candidatos a ocupar los puestos judiciales que requieren designación legislativa. Para mañana está prevista una audiencia con los camaristas Pablo Bertuzziy Germán Castelli. Se trata de dos de los jueces que fueron designados por la vía del traslado durante la gestión de Mauricio Macri, una maniobra objetada por el kirchnerismo.

.

Como no tenía mayoría para aprobarlos en el Senado, Macri cambiaba a los jueces de tribunales menores a los puestos de Comodoro Py, eludiendo al Senado. Para el Frente de Todos, la maniobra es ilegal. De ahí que consideran que los pliegos deben aún ser aprobados -o no- por el Senado, por lo que los convocaron a defender sus postulaciones.

Con el tema judicializado, ambos faltarán a la audiencia. Lo habitual es que quienes no se defienden en la cámara no logran la aprobación del Senado. Pero Bertuzzi y Castelli apuestan a que sea la Justicia quienes les permita seguir en el puesto que ocupan, y no el Legislativo.

Una jueza de primera instancia, María Alejandra Biotti, había ordenado al Senado "abstenerse" de tratar la cuestión, en una medida que generó fuere polémica por considerarla una intromisión del Poder Judicial sobre el Legislativo. Hoy, el oficialismo decidió agregar al temario la declaración de rechazo a ese fallo.