Cristina del Carmen López Valverde, senadora que representa a la provincia de San Juan, aseguró que no leyó el proyecto de ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y que sería irresponsable decidir sin antes informarse al respecto. Más tarde y tras su correspondiente exposición, votó en contra del aborto legal.

"Sería muy irresponsable de mi parte votar un proyecto al que yo no he podido acceder, analizar, estudiar en profundidad. Si eso sucediera estaríamos en esta situación: No estaría dispuesta a ser tan ligera, entre comillas, desde el punto de vista de la especialidad que me compete", señaló para sorpresa de propios y extraños.



A su turno, realizó la correspondiente exposición de 10 minutos, aunque le tomó algunos más y luego votó en contra del proyecto para legalizar el aborto. Por último, cabe aclarar que son 14 páginas las que hace referencia a la medida que busca ser legalizada.



