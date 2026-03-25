El Gobierno anunció el envío de un paquete de proyectos al Congreso: incluye una reforma de la Ley de tierras rurales

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este miércoles en conferencia de prensa desde la Casa Rosada que el Gobierno prepara un nuevo paquete de proyectos legislativos que será enviado al Congreso.

Entre las iniciativas que el Gobierno tiene en mente, incluyen reformas orientadas a reforzar la propiedad privada, modificar el Código Penal y avanzar en otras áreas consideradas estratégicas.

Entre los puntos, el funcionario indicó que se propone destinar un 10% de los fondos obtenidos por privatizaciones a la adquisición de equipamiento y bienes de capital para la defensa nacional.

Por un lado, anunció una reforma de la ley de tierras rurales, que eliminará las restricciones a la venta de campos a extranjeros

En materia penal, el Ejecutivo buscará introducir nuevas figuras delictivas y endurecer sanciones para distintos delitos, entre ellos los vinculados a cuestiones migratorias, estafas piramidales, "trapitos", viudas negras, salideras, entraderas, motochorros, la tenencia de armas en cárceles y el maltrato animal.

Reforma Ley de tierras, proyecto clave para el Gobierno

Otro de los ejes del paquete apunta a reforzar el derecho a la propiedad privada con el objetivo de generar condiciones más favorables para la inversión.

En ese sentido, se impulsará una iniciativa que limite las expropiaciones a situaciones "estrictamente excepcionales" y contemple mayores indemnizaciones para los afectados.

Asimismo, Adorni confirmó que se promoverá una modificación de la ley de tierras rurales para eliminar las restricciones vigentes a la compra de terrenos por parte de extranjeros.

En relación con este punto, sostuvo: "Hoy los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión. Algunas, como petróleo, minería o agro, requieren que se compren terrenos grandes para llevarse adelante. No podemos permitir que por un mero capricho ideológico estas no se realicen".

Se avanzará con la Ley de desalojo exprés de okupas

El paquete también incluirá un proyecto de "desalojo exprés" orientado a resolver ocupaciones ilegales en plazos abreviados. Según explicó el jefe de Gabinete, el mecanismo buscará concretar desalojos en menos de cinco días, con restitución inmediata del inmueble.

"Necesitamos hacernos cargo del flagelo nacional que son los okupas, con una ley de desalojo que dé vía sumarísima a los procesos, evacúe rápidamente a los infractores y restituya los inmuebles al propietario en menos de cinco días", afirmó.

En paralelo, se avanzará con cambios en el sistema de pensiones por discapacidad, con el objetivo de revisar los criterios de otorgamiento y endurecer los requisitos.

"Vamos a dar aumentos sólo a los que tienen incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado", agregó.

Por último, el Gobierno ratificó su intención de impulsar la concesión por 30 años del complejo turístico de Chapadmalal, con la meta de atraer inversiones privadas destinadas a su puesta en valor y modernización.