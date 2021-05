Mediante el programa Proteger Empleo, la provincia de San Juan destinará más de $1.000 millones a sectores relacionadas a las actividades turísticas y culturales, comercio minorista, gastronomía, transporte escolar, monotributistas y autónomos.



El Gobierno de la Provincia de San Juan implementa una serie de acciones tendientes a cuidar los puestos de trabajo y fortalecer el sistema económico de la Provincia, ambos afectados como consecuencia de la pandemia COVID-19.



En el marco de la pandemia COVID-19, el Gobierno de San Juan continúa arbitrando los mecanismos de asistencia necesarios para mantener las unidades productivas y los contratos de trabajo. En este sentido, este lunes, el gobernador Sergio Uñac lanzó un programa para proteger el empleo en San Juan.



El mismo cuenta con una inversión que ronda los 1.000 millones, y que "consiste en una ayuda económica para los sectores críticos cerrados durante el confinamiento estricto, como actividades turísticas, actividades culturales, actividades deportivas, comercio minorista, gastronomía, transporte escolar, entre otros".



Durante la actividad, que tuvo lugar en la Sala Cerdera de Casa de Gobierno, acompañaron al gobernador sanjuanino, los ministros de Hacienda y Finanzas, Marisa López; de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan y de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano, secretarios, subsecretarios , demás funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, cámaras y sindicatos vinculados a las actividades de Hacienda, Producción y de Turismo y Cultura.



Mediante este programa, se pretende alcanzar a más de 10.000 empleados en relación de dependencia, lo que impacta en alrededor de 1.200 empresas sanjuaninas, y unos 5.000 monotributistas y autónomos.



Al respecto, el gobernador Uñac señaló que la pandemia de Covid-19 golpeó las estructuras sanitarias y económicas a la vez que destacó las herramientas que el Estado provincial brindó durante el 2020 al sector privado.



"Hemos buscando proteger el empleo, con fondos a tasa subsidiada a través de las agencias del Gobierno provincial, del Banco San Juan, para que el sector privado pudiese desenvolverse. Pusimos un certificado de crédito fiscal, que es dinero que el Estado pone sin requerir devolución para que se emprendan nuevos proyectos, de los que algunos salieron y otros no, debido a que la retracción del gasto repercute en el desarrollo de la economía provincial, otorgamos un aumento salarial del 50% para el sector público, incluidos los trabajadores de la Salud y la Seguridad", enumeró Uñac.



Seguidamente, reflexionó que "nos pareció oportuno ante este horizonte de tres meses donde visibilizamos una curva creciente de contagio, sumadas a las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, se han destinado 1.000 millones de pesos que consisten en una ayuda económica para los sectores críticos considerados más castigados por la pandemia; como hotelería urbana, comercio minorista, gastronomía, turismo, transporte escolar o turístico, actividades escolares, entre otros".



"Se trata de los sectores que tienen registrados 10.000 trabajadores en San Juan en 1.200 empresas sanjuaninas y también llegaremos con esta ayuda a más de 5.000 monotributistas. Lo que pretendemos es que este monto, que va destinado a cada trabajador y para aliviar el bolsillo del empresario, por hasta 4 meses", agregó el gobernador a la vez que dijo que se abonará a mes vencido en julio, agosto, septiembre y octubre del 2021 y se extenderá dependiendo del funcionamiento de la economía.



"Buscamos que nadie se vea aún más afectado por la pandemia y que podamos transitar estos meses que serán delicados. Si hay un hotel que tenga 30 trabajadores, la provincia hará su aporte para esos empledos", ejemplificó luego.



"Hay una medida adicional más, que se elaborará durante esta semana, para suspender las ejecuciones fiscales y las medidas cautelares hasta octubre de este año, para dar una pausa al cumplimiento de obligaciones difíciles de cumplir hoy", anticipó.



" San Juan tuvo un desarrollo positivo dentro del contexto, gracias al esfuerzo sanjuanino. Cuando hablamos de desocupación, es menor a la la media nacional, pero la situación se dificultó por los indicadores sanitarios, por eso apelamos a estas medidas. Tuvimos durante el 2020 mayor cantidad de días con actividad económica, pero todo es insuficiente a los fines de lograr la subsistencia real de la economía provincial y para eso es este aporte que implica un esfuerzo de todos los sanjuaninos", concluyó el primer mandatario provincial.



Por su parte, la titular de la cartera de Hacienda, indicó que estas medidas beneficiarán "a todos los sectores de la economía que se han visto afectados por esta pandemia y que se suman a un sinnúmero de acciones que estamos desarrollando desde marzo del 2020. Hoy estamos destinando de nuestro presupuesto más de 1.000 millones de pesos para la asistencia a empresas relacionadas a los sectores críticos y que tienen como finalidad proteger y mantener el empleo mientras dure la pandemia”.



En lo posterior, el ministro Díaz Cano sumó que el gobernador Sergio Uñac "ha tomado la decisión de dar un aporte no reembolsable por cada uno de los empleados que tienen los comercios minoristas no escenciales. Sobre el día viernes estaremos brindando detalles de la metodología de inscripción".



Sobre el cierre, Claudia Grynszpan enumeró los beneficios otorgados en los sectores turísticos y culturales de la provincia desde el año 2020.



“Dentro de las personas beneficiadas se encuentran los servicios teatrales y musicales, artísticos, eventos, espectáculos artísticos y de diversión, archivos, museos, servicios para prácticas deportivas, de esparcimiento y otros. Además, actividades turísticas y, lo que es un anuncio especial, el programa reconoce 22.000 pesos para hotelería. También se verán favorecidas las agencias de viajes y turismo. Esto es una excepción que hace el programa a dos actividades que hacen un parate desde el principio de la pandemia. El sector gtastronómico también se encuentra comprendido en el aporte de 15.000 pesos”, finalizó Grynszpan.



Este beneficio se otorgará por 4 meses, es decir, se abonará a mes vencido en el mes julio, agosto, septiembre y octubre de 2021. Para acceder a ProEmSJ, las empresas deberán acreditar que no han accedido a los beneficios del REPRO II otorgado por el Gobierno Nacional, y tendrán que presentar las DDJJ de aportes y contribuciones seguridad social (f 931) de los periodos 03 y 04/21.

Proteger Empleo San Juan en detalle