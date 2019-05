Jorge Taiana, Sergio Palazzo, Silvia Vázquez y el Dr. Enrique Illia formaron parte de una nueva edición de "Almuerzos en Crónica". En el encuentro de personalidades con autoridades del Grupo Crónica, debatieron sobre la crisis e intercambiaron ideas por un país mejor. "Hay una gran preocupación por lo que está pasando, particularmente para los argentinos de menos recursos. La alta inflación, la concentración de poder en pocas manos, la realidad que atraviesa la mediana y pequeña empresa, el análisis electoral y la coincidencia de que, independientemente del signo político de quien gobierne, se requiere un gran acuerdo nacional que modifique la realidad actual", expresó Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria.

"Necesitamos que cualquiera de los opositores llegue al gobierno con un plan que vuelva a enamorar y a traerle esperanza al pueblo" expresó Sergio Palazzo.

Acotó que en el contexto de esta crisis "el sector financiero es uno de los que más ha ganado y mucho", y agregó que "necesitamos que cualquiera de los opositores llegue al gobierno con un plan que vuelva a enamorar y a traerle esperanza al pueblo". Por otro lado, el ex canciller Jorge Taiana dijo que el gobierno de Mauricio Macri "ha fracasado" y "sería ideal que cambiara el rumbo antes de terminar su mandato porque le haría menos daño a la sociedad, pero no quiere hacerlo y no va a hacerlo".

Para Enrique Illia, "las crisis tienen un efecto que desestructura a la familia, porque al no encontrar los recursos para poder sobrevivir, entra en un conflicto que es dificil de resolver por sí mismo". En tanto, la ex diputada Silvia Vázquez dijo que "a todos nos une el deseo de que la Argentina en el próximo proceso electoral tenga nuevamente un gobierno nacional, popular y democrático".