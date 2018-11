Por Luciano Bugner

@lucianobugner

La reunión entre los ministros Dante Sica y Guillermo Dietrich con los representantes de la CATT no frenó las asambleas que, a partir de las 4, se realizarán en todos los medios de transporte. El reclamo por el impuesto a las Ganancias lejos estuvo de ser discutido por el gobierno, que simplemente se comprometió a “construir un espacio de diálogo”.

Tras la reunión se ratificó: de 4 a 7 tendrán lugar las asambleas en las cabeceras de todos los medios de transporte terrestres, marítimos y aéreos. La medida afectará la actividad vinculada al comercio exterior y al transporte de cargas y de pasajeros. Y eso fue lo que se puso ayer en discusión en la cartera de Producción y Empleo.

Pero la solución no llegó, ya que los dirigentes de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte no lograron una solución respecto del tema Ganancias. “Argumentaron que estamos a fin de año y que no hay lugar para este tipo de planteos. No quisieron discutir tema Ganancias ni, aunque sea, eximir el medio aguinaldo”, le resumió a Crónica Juan Pablo Brey, de Aeronavegantes.

Días atrás fue Juan Carlos Schmid quien disparó que “Ganancias es un tema que siempre vuelve a la agenda como resultado de una gestión económica que lo único que ha hecho es construir un ‘Frankenstein tributario’ que no solamente nos mete la mano en el bolsillo a los trabajadores, sino que atenta contra la producción y contra la generación de trabajo”.

A partir de las 7, en el sector C de Aeroparque, Juan Pablo Brey brindará una conferencia de prensa junto a Hugo “Cachorro” Godoy de ATE y dirigentes de ATE- ANAC. Una hora más tarde, el ex triunviro de la CGT, Schmid, encabezará la asamblea portuaria en el ingreso de la terminal TRP, ubicada en Ramón Castillo y avenida Comodoro Py.

El gobierno, representando este lunes por Dante Sica (ministro de Producción y Trabajo); su par de Transporte, Guillermo Dietrich; Lucas Fernández Aparicio, de Relaciones Laborales del Ministerio de Transporte; e Ignacio Pérez Riba, titular de la Unidad de Coordinación General de Producción y Trabajo, se comprometió a “constituir un espacio de diálogo entre los dos ministerios y el sector sindical en el marco de la Mesa Logística, que se reunirá periódicamente para analizar los desafíos del sector”.

“El objetivo es que los dirigentes transmitan lo charlado en la reunión a las bases”, comunicó el Ejecutivo. De la CATT participaron Juan Carlos Schmidt, Roberto Fernández, Roberto Coria, Rubén Fernández, Sergio Sassia, Omar Maturano, Marcos Castro y Juan Pablo Brey. Días atrás, la confederación se pronunció a favor de “un plan de políticas integrales de Estado que conformen la base de la tan anhelada Ley Federal del Transporte (otra promesa incumplida)”, como manifestaron en el documento emitido tras el plenario del pasado 15 de noviembre.

“Nos preocupa que el gobierno haga uso del encuentro del G20 que busca promover la inversión extranjera en base a un mayor endeudamiento”, finalizaron desde la CATT.