Tucumán, Jujuy, Entre Ríos y Chubut definen gobernador e intendentes, entre otros cargos municipales. En Mendoza, por otro lado, disputan internas tanto el oficialismo como la oposición. Cambiemos busca una victoria en Jujuy; mientras que el peronismo tiene chances en Tucumán y Entre Ríos.



Duelo entre caudillos peronistas



Con más de 1.225.000 tucumanos habilitados para sufragar, eligen este domingo al próximo gobernador, en una contienda electoral signada por la división entre el actual mandatario, Juan Manzur, y el senador José Alperovich, que competirán por dos frentes peronistas. También participa la candidata de Cambiemos, Silvia Elías Pérez, y la fuerza provincial de Ricardo Bussi.



Manzur busca la relección con el apoyo del Partido Justicialista (PJ), que compite por el Frente Justicialista por Tucumán con el apoyo del precandidato a presidente del PJ-Unidad Ciudadana Alberto Fernández. Alpernovich, por su parte, participa con el frente Hacemos Tucumán sin el aval del kirchnerismo ni la estructura del PJ.

El gobernador Manzur aspira a un segundo mandato (Foto: DyN).

La oposición no peronista, en tanto, está dividida en dos sectores: el frente Vamos Tucumán, integrada por Unión Cívica Radical (UCR), el justicialismo de Domingo Amaya, el intendente de San Miguel, Germán Alfaro y el PRO; y por otro lado, la Fuerza Repúblicana de Bussi.



Además votarán legisladores provinciales, intendentes, jefes comunales y concejales con un sistema de listas colectoras con 18.296 candidatos para 347 cargos electivos en total.



Morales busca la primera victoria electoral de Cambiemos



Jujuy es otra de las provincias que celebra elecciones este domingo para elegir gobernador, intendentes y diputados provinciales. El actual mandatario radical, Gerardo Morales, busca su relección y con ella, darle el primer triunfo electoral de Cambiemos. Su principal contrincante es el ex director del Registro Civil Julio Ferreyra, candidato del PJ.



El peronismo también lleva al senador nacional y cuñado de Morales, Guillermo Snopek, acompañado con Fernanda Colque, con el Frente Juntos por Jujuy. En otro sector del justicialismo compite el ex juez federal Vicente Casas con la agrupación Confiar.

Morales, por la relección (Foto: Archivo).

Paula Álvarez Carrera, una de las abogadas de la líder de Tupac Amaru, Milagro Sala, será la representante del kirchnerismo, mientras que la izquierda propone al diputado provincial Alejandro Vilca.



Quien también se metió a la contienda electoral es el histórico dirigente sindical Carlos "Perro" Santillán, con el respaldo de Por la Dignidad del Pueblo, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom).



Bordet, candidato a quedarse con el mandato de Entre Ríos



El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, busca su relección en las elecciones provinciales, en las cuales participan otros cinco candidatos, tras imponerse en las PASO con el 58,28% de los votos. La alianza Cambiemos presentó al diputado nacional Atilio Benedetti (UCR), como único candidato a gobernador, y al intendente Gustavo Hein, como su vice.



En las PASO del domingo 14 de abril, el peronista Bordet logró una contundente victoria contra el 33,63 % de Benedetti, por lo que se espera una elección polarizada entre el oficialismo provincial y nacional.

Bordet, el candidato a quedarse con la gobernación.