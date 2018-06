El proyecto de ley sobre legalización del aborto que debe comenzar a debatir el Senado tras la media sanción de la Cámara de Diputados provocó este viernes cortoicircuitos entre los senadores que rechazan la iniciativa y reclaman más tiempo para dar "un debate serio" y quienes lo aprueban y abogan por "un tratamiento rápido".

El presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, el peronista Pedro Guastavino, afirmó esta tarde que el debate en la Cámara de Diputados "ha sido muy intenso, con más de 800 exposiciones" y calculó que por eso seguramente en las comisiones del Senado habrá un análisis "más acotado".



Guastavino, responsable de una de las tres comisiones que podría conducir el debate en la Cámara alta, estimó que en dos o tres semanas podría llegar la propuesta de Diputados al recinto, antes del receso invernal.



El apuro, manifestado también por el jefe de los senadores del peronismo, Miguel Pichetto, y su colega de Cambiemos, Luis Naidenoff, provocó este viernes reacciones dentro los bloques del PJ y del propio oficialismo.



Desde Cambiemos, un grupo de senadoras, entre las que se cuentan Silvia Giacoppo (UCR-Jujuy), Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán) y Marta Varela (PRO-CABA) objetaron la celeridad que se pretende dar.



"¿Por qué el apuro?", se preguntó este viernes la senadora Giacoppo y advirtió que dentro del interbloque oficialista y en la UCR "hay diferentes posturas y no es un tema menor. Tiene que pasar por las comisiones que tenga que pasar y no podemos tratarlo a las apuradas".



Su colega de bancada, Elías de Pérez reclamó "un debate profundo en lugar de un trámite exprés" y hasta mencionó la posibilidad de revisar el proyecto, con lo cual debería volver a la Cámara de Diputados.



"Nos tenemos que permitir el tiempo necesario para poder debatir y convencer a nuestros pares, incluso llevar el tema a las provincias y si insisto en reclamar un debate profundo, en lugar de un trámite exprés, es porque es un tema de vida o muerte y hay que hablar seriamente, sin chicanas ni ironías", aseveró.



Marta Varela, del PRO, eligió su cuenta de Twitter para contradecir al jefe de la bancada de Cambiemos, Luis Naidenoff.

En este momento historico todos defendemos nuestras convicciones y está bien q sea así. Para mí, el debate no es sobre fe ni sobre salud publica, es sobre la vida. Estado presente en educacion sexual y prevención. https://t.co/TQc9Pxa9Ug — Marta Varela (@MLVarela) 15 de junio de 2018



La senadora retuiteó una frase del senador radical en la que advertía que el debate que se está dando es sobre "salud pública" y no sobre fe y le replicó que, para ella, la discusión no pasaba "ni por la fe ni por la salud pública" sino por la "vida".



También dentro del bloque del PJ hubo voces disonantes, como el senador por Formosa y vicepresidente de la bancada, Miguel Mayans, que le lanzó una indirecta a su jefe de bancada, Pichetto, al advertir este viernes que "por más que haya 70 votos a favor, es un tema muy profundo y hay que dar una discusión profunda".



Pichetto dijo este jueves que el tratamiento en el Senado debe ser rápido, algo que fue respaldado por Naidenoff y senadores de otras bancadas como Fernando "Pino" Solanas, quien aseguró que "antes de las vacaciones de invierno se va a votar en el Senado".



El texto aprobado este jueves por la mañana por los diputados aún no fue girado al Senado y por lo tanto resta definir qué comisiones serán las encargadas de llevar adelante el debate.



Guastavino informó que podrían ser tres las comisiones. Además de la que él preside, la de Legislación General, encabezada por Ada Iturrez de Capellini (PJ-Santiago del Estero) y de Salud, presidida por el radical de Jujuy Mario Fiad.



La cuestión será discutida desde el martes en reuniones que mantendrán los jefes de las bancadas con la vicepresidenta Gabriela Michetti y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.



De la cantidad de comisiones a las que sea girada la iniciativa, y si se da traslado también a la comisión de Presupuesto, donde el macrista Esteban Bulllrich ya manifestó su rechazo al proyecto, dependerá la celeridad o no con que se llevará la discusión al recinto para ser convertida en ley.