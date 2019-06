El diputado del PRO Pablo Tonelli defendió la continuidad de Miguel Ángel Pichetto como integrante del Consejo de la Magistratura y consideró que, a su juicio, el lugar que ocupan los legisladores en ese organismo, del cual también él es parte, le pertenece a "cada cámara y no a un bloque determinado".

"Los legisladores que integramos el Consejo no somos representantes de un determinado bloque sino del cuerpo al que pertenecemos. No me parece que el hecho que un legislador deje de pertenecer a un bloque deba implicar de manera automática su apartamiento o su cese en su condición de integrante del Consejo de la Magistratura", declaró Tonelli a Radio Cooperativa.

En ese marco, dijo "no" compartir la opinión de algunos senadores justicialistas que pidieron desplazar a Pichetto de ese organismo, luego de que el senador aceptara el ofrecimiento del presidente Mauricio Macri para acompañarlo en la fórmula presidencial del oficialismo.

En ese sentido, el diputado del PRO remarcó que "la Constitución dice, cuando se refiere a los legisladores que integran el Consejo de la Magistratura, que debe estar integrado por 6 legisladores representantes de los organismos políticos conformados por la voluntad popular, no habla de partidos".

Tonelli defendió la permanencia de Pichetto en el organismo (Archivo).

Tonelli subrayó que el Consejo de la Magistratura "no es un organismo partidario como pasa en la Cámara de Diputados o en el Senado; es un órgano técnico que tiene una misión muy trascendente que es seleccionar ternas a jueces y ejercer el poder disciplinario y eso no se hace en función de propuestas partidarias, lo tenemos que hacer prescindiendo de la política y actuando con un criterio objetivo".

Ante una consulta, el diputado del PRO se preguntó: "¿Quién dice que Pichetto va a votar distinto?" y consideró que el senador justicialista "va a votar de acuerdo con su conciencia: los legisladores no nos fijamos de dónde viene el juez, nos fijamos en las pruebas y en las investigaciones".

Respecto a la decisión de Macri de sumar a Pichetto a la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio (ex Cambiemos), Tonelli sostuvo que la incorporación del senador justicialista al oficialismo "amplía los términos de esta alianza y abre la posibilidad de que gente de partidos distintos se sumen y contribuya al buen resultado electoral de Cambiemos".

"Me parece que es un buen candidato. Es un tipo serio, razonable que tiene grandes coincidencias con Cambiemos, de modo que me parece que fue una buena decisión del presidente", concluyó.