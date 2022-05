El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recibió a representantes de transportistas, productores e industriales de la provincia para tratar de encontrar una solución al faltante de gasoil que genera preocupación en el sector productivo.

Luego del encuentro, los representantes de los transportistas decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta este viernes, a la espera de las gestiones para solucionar el faltante de gasoil en la provincia y la región.

Jaldo, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós, se sentó a la mesa con Jorge Rocchia Ferro (presidente de la Unión Industrial de Tucumán), Sebastián Murga (presidente de la Sociedad Rural de Tucumán), Eduardo Reinoso (presidente de la Asociación de Transportistas de Carga), Jorge Randis (SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias), Martin Galiana (ACNOA) y Daniel Gargiulo (presidente de CAPEGA).

El encuentro fue encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo.



"Entre todos analizamos cuál es la situación real de la provisión de gasoil en la provincia. Es una situación que nos aflije porque perjudica en alguna medida el normal funcionamiento de la economía de la provincia sobre todo en un momento en el que está la zafra citrícola y azucarera en marcha. Dialogamos sobre el problema; y estaba Daniel Gargiulo desde CAPEGA que nos explicaba los problemas que tienen para conseguir la suficiente cantidad de gasoil. Y, por su parte, también estaba Rocchia Ferro explicándonos que era más fácil conseguir gasoil en el mercado mayorista, pero a precios que hoy el transportista no los puede pagar o si los paga no tiene rentabilidad", afirmó Simón Padrós.



En ese contexto, el titular de la cartera productiva afirmó que "nos pusimos a disposición"; y agregó: "Este no es un Gobierno que no enfrente los problemas que hoy tiene distintos sectores de la economía de la provincia todo lo contrario. Estamos haciendo gestiones a nivel nacional en la secretaría de Energía de la Nación. El propio gobernador se puso en contacto con Darío Martínez (secretario de Energía) para ver de qué manera la distribución de gasoil en el país es más equitativa y que se piense en las necesidades de las economías regionales y principalmente de Tucumán".



En ese sentido, Simón Padrós agregó que "en la reunión de los gobernadores del Norte Grande hubo un compromiso del jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, de hacer las gestiones necesarias para darle una respuesta rápida a este problema que nos aflije a todos".