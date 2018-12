Mauricio Macri defendió la industria turística como impulsora de empleo en todo el país y dijo que "si nos visitan nos dan oportunidad de trabajar", al anunciar la extensión de los servicios de conectividad a Internet en zonas turísticas protegidas de todo el país desde el Parque Nacional Iguazú, en Misiones.



"Si nos visitan nos dan oportunidad de trabajar", sostuvo en mandatario, con las cataratas del Iguazú como escenario de fondo. "Lo que tiene de bueno el turismo es que genera trabajo en cada uno de estos lugares", resaltó, y recordó que se trata de empleo "descentralizando" que llega a todas las provincias.



En esa línea defendió lo que llamó "la revolución de los aviones", que aumenta los vuelos que llegan al país desde el exterior y conecta entre sí provincias que antes no lo estaban.



Macri explicó que hay en marcha obras "en más de 19 aeropuertos" y dijo que Iguazú va a tener inaugurado en pocos meses un Aeropuerto Internacional con la última tecnología. "Queremos que los extranjeros vengan a visitarnos entrando por Iguazú", señaló para marcar el contraste con el paso obligado por Buenos Aires que debían hacer hasta ahora.



También afirmó que en el mundo que "cada vez más crece el turismo con destino de naturaleza", y aclaró que "estamos trabajando para que la Argentina sea un lugar mundial elegido por ese destino, porque genera una enorme oportunidad de trabajo".



En ese marco dijo que se había propuesto que 2018 "sea el año de mayor creación de Parque Nacionales de nuestra historia", y contó que estamos "a pocas horas de votar los dos primeros parques marinos" (en referencia a los proyectos que esta tarde votará el Senado) y que se sumarán a los parques que ya se crearon este año y que el mandatario enumeró.



"Son seis parques nuevos, esto no pasaba desde hace 80 años, no había este movimiento alrededor de cuidar la naturaleza", aseguró el presidente.



También dijo que el objetivo es que los visitantes sientan "una experiencia única, maravillosa, que los haga sentir que tiene que volver" y que los obligue a recomendar el país a otros.



Por eso, remarcó, la importancia de brindar Internet y conexión WIFI en todos los destinos turísticos, en referencia al plan de conectividad que presentó hoy en Iguazú.



Finalmente recordó las Cumbre de Líderes del G20 que hace 10 días se celebró en Buenos Aires y dijo que los mandatarios de todo el mundo "quedaron extasiados" cuando contemplaron las bellezas naturales argentinas en el espectáculo que el Gobierno preparó para ellos en el Teatro Colón. "No había uno que no me dijera 'qué maravilla de país tienen'", finalizó.