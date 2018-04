Respecto a la división que este domingo marca a los argentinos, que "no se trata de auspiciar y alimentar el uno contra otro. Se trata de avanzar el uno con el otro".

“Cada una de nuestras acciones ha tenido un mismo objetivo: que todos los salteños tengan derecho a soñar, a crecer, a progresar y a ser felices. Mi compromiso es total y absoluto"

En la apertura del 120° período ordinario de las sesiones de la Legislatura, el gobernador Juan Manuel Urtubey destacó los resultados de las políticas sociales de la Provincia respecto a la pobreza; ratificó las prioridades de su gobierno: la política habitacional, la generación de trabajo genuino, brindar las mismas oportunidades a los chicos de toda la provincia para estudiar, el acceso a salud de calidad y la seguridad para todos los salteños. El combate contra las drogas y la violencia de género y el trabajo coordinado y conjunto contra la desnutrición, fueron temas sobresalientes en su discurso.

Habló de educación, salud, energía, entre otros temas (Crónica).

“Desde que me hice cargo del gobierno, redujimos la deuda pública en un 39%. Hoy asciende al 9,10 por ciento del producto bruto en el contexto de un país en el que alcanza el 53,7%”, señaló Juan Manuel Urtubey luego de dar un detalle de los avances y las cuestiones pendientes en cada área de gobierno, agregando que, “en este mismo contexto, en el que la Nación cerró el 2017 con un déficit del 6,7%, en la provincia éste es del 2,6%, casi 3 veces menos que el nacional. Es necesario trabajar juntos para bajarlo aún más”.

El Gobernador de Salta destacó los resultados de las políticas sociales de la Provincia respecto a la pobreza e hizo referencia a los índices sociales que acaba de publicar el INDEC indicando que Salta se encuentra entre las provincias en las que más bajó la pobreza. “Concretamente: se redujo de un 33,2 % a un 24,8 %. No tengo nada que festejar, tengo mucho por hacer”, expresó el mandatario salteño y enfatizó que “hemos puesto las bases, construyamos el edificio”.

“No alcanza con el cambio. Hace falta la transformación, hace falta curar heridas. Me interesa más tirar abajo la puerta del atraso que tocar timbres. No todas las casas tienen timbres, pero muchísimas tienen necesidades que se solucionan trabajando. No quiero pobres resignados. Quiero gente con oportunidades, con fuerza y con capacidad de crecer sin deberle nada a un concejal, a un diputado, a un senador, a un gobernador o a un presidente. Somos nosotros los deudores y hay una sola manera de pagar esa deuda: haciendo crecer a los que no paran de caer, haciendo crecer a los que crecieron, haciendo crecer a los que creen que no se puede”, manifestó Urtubey.

“En cuanto a la generación de trabajo, hemos sufrido el embate de la falta de competitividad de las economías regionales que atenta fuertemente contra el empleo y la producción”, expresó y se refirió a la crisis de la industria azucarera. “Alguna vez los gobiernos centrales se darán cuenta de que el deterioro de las economías regionales solo lleva deterioro a la Nación" resaltando que Salta siempre levanta la bandera de su defensa.

Urtubey hizo un especial reconocimiento a los tripulantes del ARA San Juan “de ese puñado de valientes, 7 nacieron en Salta” y pidió un aplauso de pie por ellos y por los veteranos y caídos en Malvinas a un día de homenajearlos.

Un párrafo especial y contundente fue el relacionado a las acciones contra la violencia de género. El Gobernador hizo una especial reflexión “al flagelo que enfrentamos los salteños, que padecen las mujeres, las niñas de nuestra provincia, es la violencia de género. La subestimación es un delito. El insulto es un delito. El golpe es un delito. El sexo obligado es un delito. El asesinato, el peor de los delitos. Entendamos de una vez que los perpetradores son delincuentes y que no pagan sus cuentas pidiendo perdón. Las pagan en la cárcel. No nos acostumbremos a que esto pase. Si lo hacemos, la violencia de género no tendrá fin y nosotros, todos nosotros, seremos responsables”.

En este marco, informó que el Estado provincial encaró un abordaje integral, aparte de la indispensable tarea de capacitación y la del Observatorio de violencia contra las mujeres, se habilitaron 4 refugios para víctimas de violencia, se crearon 5 juzgados y 6 fiscalías, 5 defensores, todos especializados en la materia. También se habilito la unidad de monitoreo para agresores de violencia de género, que controla las pulseras y botones antipánico entregados. “Está próximo a inaugurar el Polo Integral de las Mujeres. Espacio en el cual todos los organismos estatales involucrados en la temática realizarán abordajes multidisciplinarios y una intervención integral para atender, contener, ayudar y asesorar a víctimas de violencia de género”.

Otros datos sobresalientes sobre la provincia de Salta expuestos por el gobernador Urtubey:

Política habitacional

El Gobernador informó que se edifican 4000 viviendas, las que se suman a las 18.617 casas construidas y los 11.759 mejoramientos de viviendas, de los cuales el 10 por ciento fueron destinadas a familias de pueblos originarios.

Infraestructura

Destacó las obras de canales de riego en distintos puntos de la provincia y anunció que se llamará, en los próximos días, a licitación para repavimentar tramos de la ruta provincial 5, entre la ruta nacional 9/34y el kilómetro 60 y en la ruta 30 cerca de Lajitas, muy importantes para el desarrollo económico productivo.

También se concluirá, el año próximo, la pavimentación de la R.P 54, de importancia fundamental para las poblaciones que vivieron este año el mayor registro de crecida del Pilcomayo del que haya referencias.

Informó que continúan las acciones de mejoras de la infraestructura escolar en parajes de toda la Provincia y que, a través de Plan Hábitat, hay 41 frentes de obra en ejecución de agua, saneamiento y obras de infraestructura en espacios públicos y equipamiento urbano con una importantísima inversión por parte del Gobierno de la Nación.

Desarrollo Minero y Energías Renovables

El Gobernador indicó que el gran potencial de la puna salteña obliga estar muy atentos a los cambios y los requerimientos para acelerar procesos, y destacó el nuevo Régimen Minero para fortalecer la seguridad jurídica y alentar la inversión.

Asimismo señaló que la generación de energías renovables presenta otra gran oportunidad de desarrollo en Salta, sumados a los proyectos de parques solares de Cafayate de 80 MW y San Antonio de los Cobres de 100 MW, ya se están instalando, en el marco de la ley de balance neto, proyectos en Embarcación, Rosario de la Frontera, Güemes, Cafayate y Capital.

“En esta agenda, la de construir una Salta sustentable, vamos a incrementar la superficie protegida declarando áreas protegidas en Las cañadas, Vipos, La Troja, así como también la declaración de la reserva natural de uso múltiple Caraparí, en el departamento San Martín. Hoy Salta cuenta con 23 áreas protegidas que totalizan 2.525.355 hectáreas, para dimensionarlo, esto representa 124 veces la ciudad autónoma de Buenos Aires”.

Educación

En materia educativa destacó que se viene trabajando fuertemente en garantizar la inclusión de todos. “Construimos 150 nuevas escuelas y tenemos previsto invertir más de 250 millones de pesos en nuevas obras y ampliaciones”.

Resaltó: “Universalizamos el acceso a becas, pasamos del 26,7 al 85,9% en la tasa de escolarización de niños de 4 años” y detalló que más de 30 mil alumnos de pueblos originarios ingresaron a la escuela.

“Ya cada niño tiene una escuela en el lugar donde vive, cada joven tiene una escuela secundaria en su municipio, así como instituciones terciarias en cada uno de los departamentos. Los más chicos tienen sus útiles y libros y todos cuentan con transporte escolar gratuito, durante el 2017, se beneficiaron con el pase libre 206.596 estudiantes”.

Salud

Se refirió a la construcción de 7 hospitales, la ampliación y mayor complejidad instalada en los hospitales del interior, que evita derivaciones, la construcción de 9 nuevos centros de salud, de 37 puestos sanitarios, la incorporación de 141 ambulancias y el aumento de un 50 por ciento de médicos y enfermeros. “Esto nos permite tener la base en materia asistencial para avanzar en la última fase del trabajo para la puesta en funcionamiento de Salta Salud, una verdadera obra social con pedidos de turno, disponibilidad de historias clínicas, atención de todas las especialidades, credenciales y tratamiento para sus pacientes como sucede con las Obras Sociales Sectoriales. Será para todos, para todas las familias que no cuenten con un sistema para atender su salud”.

Indicó que “fruto del trabajo de todos, mejoramos notablemente en todos los indicadores sanitarios, principalmente en aquellos más dolorosos, como es el caso de la tasa de mortalidad materna que bajó del 8 al 4,5 por diez mil”.

El Gobernador hizo especial referencia a la seguridad vial: “La cantidad de víctimas por accidentes en las calles o en las rutas que se llevan vidas y destrozan a las familias nos obliga a trabajar todos juntos. Hace unos pocos días firmamos un convenio para el trabajo conjunto con el Intendente de la Ciudad de Salta y hace tiempo lo hicimos con algunos otros del interior provincial. Quiero invitar a todos los intendentes a que avancemos en este camino y que exploremos juntos las acciones necesarias para crecer en controles y en concientización de nuestra gente. Desde la provincia pasamos de 59 a 441 los agentes y de 17 a 91 los móviles abocados a esta temática, no alcanza, reitero, tenemos que trabajar todos para evitar este drama”.

Combate contra la droga

“La seguridad, el trabajo y la educación son tal vez el mejor antídoto contra el castigo artero y cobarde de la droga y sus mercaderes. Hemos dicho no. Hemos decidido no convivir con quienes matan a nuestros hijos. Hemos decidido luchar contra el microtráfico encarcelando a aquellas personas que tal vez sean vecinos, conocidos, pero que no les tiembla el pulso para envenenar a las familias. Ya llevamos 2718 bocas de expendio desbaratadas. Hemos prestado total colaboración a las fuerzas federales responsables del combate contra la droga”, expresó el mandatario salteño ante la asamblea legislativa.

Primera Infancia

“La desnutrición de muchos de nuestros niños, la mortalidad infantil y el largo tiempo con falta de políticas concretas para enfrentarlas fueron una constante de nuestra historia reciente. Va de suyo que si no se reconoce el problema, no puede haber una solución. Hace ya mucho tiempo que dijimos que en Salta había desnutrición. Y que esa desnutrición acarreaba atraso, dolor y a veces, muerte. Pero lo más terrible era la ausencia del Estado, la utilización política de quienes nada tienen y el olvido como solución. Hemos logrado cambiar esa manera de pensar trabajando muchísimo en ese tema”.

En este marco, Urtubey se refirió a la creación del Ministerio de Primera Infancia, para coordinar los trabajos de todas las áreas vinculadas. “Cambiamos el modelo operativo de abordaje de esta problemática y en el corto plazo vemos resultados auspiciosos. Aplicando nuevas tecnologías trabajamos en la prevención del embarazo adolescente y en la deserción escolar, factores que influyen negativamente. Hoy contamos con 118 centros de primera infancia y este año pretendemos llegar a 129”, indicó.

“Pese a todo lo realizado en conjunto con las instituciones con mayor conocimiento y prestigio, aún mueren niños por desnutrición. Hoy la tasa de mortalidad infantil es del 10,5 por mil, un cincuenta por ciento menos que al inicio de mi gestión, que sean muchos menos no es una excusa. Un chico, uno solo, muerto por esas causas es una catástrofe, una injusticia sin parangón. Me desvela el tema. Me castigan imágenes que yo he visto con mis propios ojos una y otra vez. Pero no me paralizan. Me duelen como persona pero me obligan como Gobernador”.

Juan Manuel Urtubey agradeció “a todos y cada uno de ustedes por su trabajo en pos de una provincia mejor. Lo hago sin distinción de partidos ni ideologías, Mi compromiso con los salteños es total y absoluto” y, sin posibilidad de abstraerse de la faz política que tanto se comenta en los últimos tiempos, apuntó: “No especulo con el futuro. Dios dirá cuál es mi destino, que seguro se mantendrá por siempre en el peronismo y peleando por Salta. Uno no renuncia a lo que ama, pelea por lo que ama”.

“Mi relación con el Gobierno Nacional se basa pura y exclusivamente en la responsabilidad que tiene este Gobernador. Hemos colaborado en todo lo que estuvo a nuestro alcance para sacar Argentina adelante y lo vamos a seguir haciendo. Tengo coincidencias. Tengo diferencias. Tengo mi propia visión. Y siempre será así”, señaló antes de terminar con una frase del General Martín Miguel de Güemes: "La Nación sabe cuántos y cuán grandes sacrificios tiene hechos la provincia de Salta en defensa de su idolatrada libertad y debe saber que se halla siempre dispuesta a otros mayores. Que a costa de fatigas y de sangre ha logrado que los demás pueblos hermanos conserven el precio de su seguridad y sosiego; pues en premio de tanto heroísmo exige la gratitud que emulados de unos sentimientos patrióticos contribuyan con sus auxilios a remediar su aflicción y su miseria".