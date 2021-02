En su segunda jornada de actividades en México, el presidente Alberto Fernández se reunió este martes con su par y anfitrión, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo Federal, tras lo cual ambos mandatarios formularon declaraciones e intercambiaron elogios en un contacto con la prensa local.

En ese contexto, el mandatario argentino fue consultado por las denuncias judicales realizadas por el escándalo de las vacunas VIP en nuestro país, y sostuvo que "no se pueden construir delitos graciosamente" ya que "no existe el delito de vacunar a alguien que se adelantó en una fila". Más aún, consideró que son una "payasada" las denuncias penales contra el ex ministro de Salud Ginés González García. No obstante, reconoció que desde el punto de vista ético, "el hecho era grave como para que un ministro de su talla haya debido dejar su cargo".

"Pero terminemos con la payasada. Que los jueces y fiscales hagan lo que deben hacer. Tienen muchos delitos para investigar, como el negocio de los peajes de (Mauricio) Macri, y el terrible y lamentable endeudamiento que Argentina vivió que fue un negocio para los amigos del poder", añadió el jefe de Estado.

De todos modos, Fernández reiteró su postura en el sentido de que "detesto los privilegios; no los ejerzo ni me valgo de ellos; no soporto que eso ocurra", y recordó que él se vacunó "ante la campaña despiadada que hizo la oposición para hacerle sentir a la población que la Sputnik V era veneno". Agregó asimismo que vacunó con la Sputnik V "para convocar a la confianza ciudadana", lo mismo que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y otros mandatarios e intendentes "que ni siquiera son oficialistas".

"No voy a hacerme cargo del escarnio público sin medida que están haciendo en la Argentina", aseveró Alberto, para aclarar igualmente que "si hay más funcionarios responsable de lo ocurrido, se irán los que se tengan que ir".

En tanto, López Obrador, quien ayer había dicho que en su país "no hay vacunas secretas para los de arriba", hoy se limitó a decir que "estamos ante un Presidente de un país amigo y no vamos a opinar respecto de un asunto interno de ese país".

Futuro común de Argentina y México

" Argentina y México tienen un futuro común en Latinoamérica, que pasa por la unidad de los esfuerzos, esa unión es un deber y una obligación que tenemos; desde el país más al norte de América Latina hasta el más austral tenemos que ser capaces de trazar un eje que una a todo el continente", consideró Fernández, al inicio del contacto de ambos presidentes con el periodismo.



Destacó asimismo que "empezamos con una experiencia grata como producir la vacuna que los latinoamericanos necesitan para terminar con esta pandemia espantosa".

"Con el maravilloso laboratorio que conocí ayer, vamos a poder hacer realidad ese objetivo que nos propusimos", aseguró Fernández, tras manifestarse "en favor de la universalización de la vacuna" y denunciar que "se han acaparado dosis en decena de países en desmedro de muchos otros".

En abril habrá millones de dosis para la región

Por su parte, López Obrador afirmó que, "a partir de abril, cuando se termine todo el trámite para constatar la calidad de la vacuna", se va "a disponer de millones de dosis para América Latina", en referencia a la de Astrazeneca que se produce en laboratorios de ese país.



"Esto se logró por gestiones del presidente de Argentina", destacó el mandatario mexicano, quien agradeció también la gestión argentina para la provisión de la Sputnik V a México.



López Obrador afirmó que "Alberto es nuestro amigo, y estamos muy agradecidos con él y el Gobierno de Argentina, con el que somos pueblos hermanos, y nos da mucho gusto que nos acompañe".



Volviendo a Fernández, éste dijo que respeta "sinceramente" a su par de México "por sus valores políticos y por el enorme esfuerzo que hace por recuperar a un país que estaba en situaciones difíciles". Agregó que "hoy en día México tiene el primer presidente honesto y decente en los últimos tiempos".



"Queremos profundizar el vínculo, y de una vez por todas que nuestros países enfrenten un futuro mucho más unidos de lo que ha sido hasta aquí", dijo Fernández.

Asimismo, sostuvo que se siente "totalmente identificado con los valores morales y éticos y la prédica de López Obrador y es nuestro deber profundizar los lazos entre ambos países, más allá de que México aparezca cada vez que los argentinos deban exiliarse, porque no quiero que en mi país hayan más exiliados".

"Para los argentinos, México no es cualquier país: es el país que albergó a las víctimas de la dictadura y les dio cobijo y seguridad, así como ayudó a muchos otros perseguidos en el mundo; si Evo Morales hoy está vivo es en gran medida por lo que decidió López Obrador", resaltó el mandatario argentino.

Fernández participará mañana, junto con López Obrador, de las celebraciones por el 200" aniversario de la independencia de México.