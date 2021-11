Maria Eugenia Vidal se impuso en las elecciones para diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. La integrante de Juntos por el Cambio alcanzó el 47% de los votos. Fue seguida por Leandro Santoro del Frente de Todos que obtuvo el 25,1% y por Javier Milei, de Avanza la Libertad, que logró el 17,04%.

La flamante diputada nacional por Juntos habló en exclusiva con Matías Resano y Augusto Pomar. Vidal expresó sus primeras sensaciones tras su claro triunfo en la ciudad de Buenos Aires.

"Yo creo que la gente cada vez más nos demuestra a los políticos que no nos da un cheque con el voto. Espera que nos comprometamos con lo que prometimos. El poder es de ellos. Como dije en mi discurso. `Los argentinos demostraron que no tienen dueños y que no se venden`. Los jefes son ellos. Nosotros vamos a ser sus empleados por cuatro años en el congreso". aseguró.

Y continuó: "Creo que la gente dijo basta de inflación. Dijo basta de que mi hijo no pueda encontrar trabajo y que si tengo trabajo no me alcance para llegar a fin de mes. Creo que dijo `quiero vivir en paz, quiero salir de mi casa seguro`. Y creo también en el caso de la Ciudad de Buenos Aires que hubo una valoración a una forma de gobernar durante 14 años. Gobernar 14 años y ganar una elección después de una pandemia por más de 20 puntos, habla de un gobierno que fue consistente, honesto, que mostró resultados concretos".

En ese sentido, Vidal reconoció que no recibió ningún tipo de comunicación por parte del oficialismo sobre el llamado de diálogo que el presidente Alberto Fernández expresó que realizaría sea cual fue el resultado de las elecciones legislativas.

"Ni formal ni informalmente se han comunicado hasta ahora con ninguno de nosotros. Más allá que hace meses estamos hablando de esto. Esto no sucedió ni ha sucedido. Estamos hablando de algo que no existe. Algo que sólo vemos por los medios, pero que no es una propuesta seria", enfatizó Vidal.

Y agregó: "Yo creo que justamente este es un momento muy duro de la Argentina. No estamos para improvisaciones. Para puestas en escena. Para fotos. Pasó con la `Mesa del Hambre` ya. En donde finalmente no pasó nada. Entonces no podemos llamar a diálogos inútiles.Tenemos que tener un Gobierno que primero se ponga de acuerdo entre sí. Segundo que tenga un plan serio y consistente. Y tercero la gente acaba de votar. Tiene que registrar una escucha de ese voto".

No obstante, la funcionaria señaló que debe haber un diálogo entre todas las fuerzas políticas. En ese sentido, recalcó que ese diálogo se tiene que hacer justamente en el congreso nacional,

"Seguro que tenemos que tener un diálogo. Para eso está el congreso. Ahí están todas las fuerzas representadas. las políticas, los jefes de bloque. Todos los espacios para dialogar. Justamente el congreso es el lugar. La gente nos ordena. Nos pone ahí y define cuantas bancas vamos a ocupar y qué fuerzas políticas vamos a estar presentes y lo acaba de hacer. Entonces tenemos que respetar esa voluntad", destacó.

Al ser consultada sobre la diferencia de puntos finales en la elección de este domingo con respecto a las PASO, la dirigente remarcó que esa reducción de la ventaja obtenida en las primarias se pudo deber a la mayor participación de los electores. Pero puntualizó sobre un tema que es histórico en la provincia de Buenos Aires.

"Todavía no vi los datos, pero seguramente hubo más participación. Más allá de eso hay algo que es evidente y contundente. Por primera vez la oposición le ganó al peronismo unido en la provincia de Buenos Aires. Podemos discutir si son dos puntos, un punto o seis, pero nunca el peronismo unido hay perdido. Es la primera vez que pierde una elección. Eso también tiene que ser un llamado de atención para el Gobierno Nacional y Provincial", resaltó.

Por último, Vidal enumeró cuáles serán algunas de las propuestas que llevará su partido cuando asuman su banca desde el 10 de diciembre próximo. En relación a dichos proyectos la ex gobernadora bonaerense puntualizó que son algunas de las medidas que fueron anunciadas durante la campaña política.

"La ley de emergencia Educativa. Una ley que ayude a la pymes, que por cada nuevo empleo que generen no paguen impuestos al trabajo. La derogación de la Ley de Alquileres. el Plan de Empleo de Jóvenes, que son los más afectados por la desocupación. El monotributo gratuito para lo jóvenes menores de 29 años cuando se inscriben por primera vez. Para que se les haga el camino más fácil. El código procesal penal para que la gente se sienta más segura. El fin de las jubilaciones de privilegio. Para que nunca más tengamos a una vicepresidenta que cobra 2.800.000 pesos por mes y la jubilación mínima es de 26 mil pesos. Hay muchas cosas para hacer y tenemos una agenda de muchos proyectos que ni más ni menos nos comprometimos en campaña", sentenció.