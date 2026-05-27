Aceiteros convocó a un paro por tiempo indeterminado y se paraliza la exportación de granos

Los trabajadores aceiteros, a través de La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), convocaron a un paro nacional por tiempo indeterminado en todas las plantas del sector.

La medida de fuerza paralizaría por completo la molienda de soja y la actividad en las principales terminales portuarias del país e interrumpiría los despachos de la cosecha hacia los mercados internacionales.

La medida de fuerza afectará la producción de aceites en distintas plantas del país.

El conflicto escaló de forma inmediata tras el fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló los comicios internos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y desplazó a la conducción de Abel Furlán. Ante lo que calificaron como un ataque contra la clase trabajadora y la autonomía gremial, la federación aceitera decidió implementar la huelga general por tiempo indeterminado como respuesta directa a la resolución judicial.

Al detenerse la carga de buques y la comercialización de subproductos como harina y aceite, se corta el principal flujo de liquidación de dólares del sector agroindustrial, lo que presiona sobre las reservas del Banco Central.

Fuentes del sector agroexportador expresaron su preocupación ante la extensión indefinida de la medida de fuerza en plena campaña comercial, advirtiendo que los daños económicos se multiplicarán.

El freno en la molienda no solo afecta los compromisos asumidos con compradores internacionales, sino que altera toda la cadena logística, afectando el transporte terrestre y el almacenamiento de granos en los acopios.

La huelga tendrá un alto acatamiento y se convocó al resto del movimiento obrero

Desde la conducción de la federación aceitera señalaron que la huelga se mantendrá con un alto acatamiento y convocaron al resto del movimiento obrero a sumarse al plan de lucha nacional.

El escenario de parálisis genera incertidumbre en los mercados financieros locales, mientras los distintos sectores de la CGT y las CTA evalúan los pasos a seguir ante la convocatoria de uno de los gremios con mayor poder de presión de la economía argentina.